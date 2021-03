Il catalogo di dispositivi Dynabook destinati al settore education si amplierà a breve con l’ingresso del modello Satellite Pro E10-S. Un laptop con caratteristiche pensate per andare incontro a coloro che in questo periodo non semplice si trovano a dover fare i conti con le nuove modalità di accesso alle lezioni, anche online attraverso le piattaforme della didattica a distanza.

Laptop per la scuola: arriva Dynabook Satellite Pro E10-S

Nella scheda delle specifiche tecniche trovano posto un display da 11,6 pollici, processori dual core Intel Celeron, due porte USB 3.0 Type-A, una Type-C, WiFi, Bluetooth, slot Ethernet, webcam HD con doppio microfono, altoparlanti stereo, uscita video HDMI, Trusted Platform Module 2.0 per la sicurezza dei dati e batteria in grado di assicurare fino a 10 ore di utilizzo continuato con una sola ricarica. Questo il commento di Damian Jaume, Presidente di Dynabook Europe.

Abbiamo più di 30 anni di esperienza nel settore dell’istruzione. In questo periodo, e ancora di più di fronte alla chiusura delle scuole nell’ultimo anno, abbiamo visto la tecnologia diventare un fattore vitale sia in classe sia a casa. Ogni scuola o università può essere unica, ma quello che rimane costante è la necessità di dispositivi affidabili, facili da gestire, resistenti e sicuri. Il Satellite Pro E10-S è stato progettato tenendo conto di tutti questi fattori, in modo che insegnanti e studenti sappiano di poter contare su questo notebook per un apprendimento efficace e senza interruzioni.

A livello di design si tratta di un laptop compatto con uno spessore di soli 19,9 millimetri e un peso che si attesta a 1,15 chilogrammi. Come si può vedere nell’immagine qui sopra il sistema operativo è Windows 10.

Il lancio sul mercato di Dynabook Satellite Pro E10-S avverrà nel mese di maggio. Il comunicato stampa che abbiamo ricevuto in redazione non rende noto il prezzo di vendita, limitandosi a definire il dispositivo “budget-friendly”: lecito dunque attendersi una spesa contenuta.