Oggi Dynabook presenta la new entry del proprio catalogo di computer portatili: il marchio descrive il modello Satellite Pro C50-G come un laptop per professionisti e studenti, caratterizzato da un’attenzione particolare rivolta al design con una finitura in colore blu scuro e il rivestimento che limita la formazione di batteri.

Dynabook Satellite Pro C50-G: specifiche e immagini

Dando un’occhiata al comparto hardware, la scheda delle specifiche tecniche offre un display da 15,6 pollici con risoluzione HD o Full HD e superficie antiriflesso, processori Intel di decima generazione (Core e Celeron), fino a 16 GB di RAM DDR4, unità SSD con capacità fino a 512 GB per lo storage, ampia tastiera con tastierino numerico e ClickPad, SecurePad con lettore di impronte digitali (opzionale) per l’autenticazione biometrica, WiFi, Bluetooth, porta USB-C, due slot USB 3.1 Type-A, uscita video HDMI full size, lettore di schede microSD, webcam HD, microfono integrato, altoparlanti stereo, Trusted Platform Module 2.0, blocco Kensington (opzionale) e batteria in grado di assicurare un’autonomia dichiarata di 13,5 ore con una sola ricarica. Il sistema operativo è Windows 10.

Il tutto racchiuso in un telaio con spessore ridotto a 19,7 mm e con un peso che si attesta complessivamente a 1,8 Kg. Dynabook non ha reso noto il prezzo di lancio, confermando però il debutto del nuovo Satellite Pro C50-G per il mese di marzo e rimandando al sito ufficiale (link a fondo articolo) per ulteriori informazioni.