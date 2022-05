Dynabook Satellite Pro C40D-B con CPU AMD Ryzen

Con l’obiettivo di migliorare le prestazioni e ampliare la libertà di scelta offerta nell’ambito della produttività, Dynabook annuncia l’inclusione di Satellite Pro C40D-B nel proprio catalogo laptop. Si tratta di un modello che, sotto la scocca, nasconde processori AMD Ryzen di serie 5 (5600U) e serie 7 (5800U) con grafica Radeon.

AMD Ryzen per Dynabook Satellite Pro C40D-B

A livello di design, il prodotto è caratterizzato da un profilo sottile (18,9 mm) e da una scocca in colorazione blu scoro, per un peso che si attesta a circa 1,5 Kg. Dal punto di vista delle specifiche tecniche trovano invece posto anche un display da 14 pollici, fino a 32 GB di RAM DDR4 (due slot configurabili), archiviazione SSD fino a 512 GB e un’autonomia che raggiunge le 11,5 ore di utilizzo con una sola ricarica.

Non mancano poi un ClickPad di grandi dimensioni, il Trusted Platform Module 2.0 per la sicurezza dei dati, una porta USB-C multifunzione, l’uscita video HDMI full-size, due USB Type-A 3.1, il lettore di card, WiFi, Bluetooth, porta Ethernet, webcam HD con microfono integrato e altoparlanti. Insomma, c’è tutto ciò che serve per lavorare in ufficio, in mobilità o da casa in smart working. Questo il commento di Damian Jaume, Presidente di Dynabook Europe.

Con il lancio del Satellite Pro C40D-B dotato di processori AMD vogliamo dimostrare il nostro impegno nel fornire la migliore scelta possibile ai nostri clienti. Con l’ampliamento di questa gamma, vogliamo permettere a tutte le aziende di accedere a una tecnologia affidabile e versatile a un prezzo accessibile.

Lato software, il sistema operativo preinstallato è Windows 11. Il debutto sul mercato del nuovo Dynabook Satellite Pro C40D-B è previsto per il mese di giugno ad un prezzo non ancora annunciato. Tra i laptop del marchio in offerta oggi su Amazon segnaliamo il modello H-12C con processore Intel Core i5 proposto con l’11% di sconto sul listino.

