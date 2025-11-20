 Dyson Airwrap a questo prezzo sembra ERRORE e invece è OCCASIONE
Dyson Airwrap riassume asciugatura e styling in un unico prodotto con effetto Coanda per risultati alla portata di tutti.
I prodotti firmati Dyson sono tra i più ambiti di sempre. Non solo per la pulizia della casa ma anche per la cura personale. Un esempio? L’iconico Dyson Airwrap. Se da quando è uscito lo hai sempre desiderato, approfitta di questo Black Friday 2025 su Amazon per realizzare finalmente il tuo sogno nel cassetto. Ti conviene perché lo sconto del 33% fa la magia e te lo famettere in carrello a soli 299 euro invece che a 449 euro.

Dyson Airwrap è uno strumento da utilizzare sui tuoi capelli. Ti permette di ottenere lo stesso risultato che avresti andando dal parrucchiere, ma comodamente a casa. È ideale se hai difficoltà a gestire spazzola e phon allo stesso momento, visto che unisce le due funzioni e ti offre la possibilità di asciugare la tua chioma e di metterla in Styling nello stesso istante. Questa versione, nello specifico, include al suo interno tre accessori. Nello specifico ci sono il cono da 40mm (è soltanto uno perché basta utilizzare la rotellina superiore per modificare il senso)  per un effetto mosso, la spazzola lisciante e antigroviglio e l’accessorio per l’asciugatura rapida. Nel caso ne volessi acquistare altri, Dyson li vende in modo indipendente.

Dyson Airwrap Origin™ styler asciugacapelli (Nichel Lucido/Rame Lucido)

Dyson Airwrap Origin™ styler asciugacapelli (Nichel Lucido/Rame Lucido)

Scegli come asciugare i capelli e avvia la preasciugatura. Quando sarai arrivato a un grado di umidità minimo, monta l’accessorio che preferisci e dai il via allo styling. Scegli tra tre impostazioni di calore e tre di velocità oppure alza il tasto di accensione per poter accedere al getto di aria fredda che blocca la messa in piega. Ma perché scegliere  questo dispositivo? Il motore è lo stesso del Dyson V9 e raggiunge una potenza di 110k giri al minuto. Al suo interno c’è un sensore che misura la temperatura 40 volte al secondo per mantenerla sempre al di sotto dei 150°C e non provocare alcun tipo di danno ai tuoi capelli. 

Mettilo nel carrello a soli 299 euro con lo sconto del 33%. Dyson Airwrap lo compri in sconto al Black Friday su Amazon.

20 nov 2025

20 nov 2025
