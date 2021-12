Dyson V7 con più di 100€ di sconto: MAI VISTO PRIMA

Sei alla ricerca di un aspirapolvere eccezionale? In questo campo ti puoi affidare tranquillamente a Dyson che è uno dei migliori. Se sei interessato ad acquistare un ottimo modello a prezzo strepitoso, eBay ti offre un'opportunità più unica che rara. Infatti puoi acquistare il V7 Motorhead a soli 194,65 euro.

In che modo? Lo aggiungi al carrello approfittando del ribasso del 23% e poi al momento del pagamento aggiungi il coupon “DIC21EDAYS” per ottenere un extra ribasso del 15%.

Le spedizioni sono veloci e gratuite. Del negozio ti puoi fidare: è proprio lo store ufficiale di Dyson.

Dyson V7: l'aspirapolvere senza fili che stavi cercando

Tra i migliori aspirapolvere in assoluto non puoi non prendere in considerazione il Dyson V7, soprattutto quando hai l'occasione di acquistarlo a un prezzo così vantaggioso. Questo modello include al suo interno la tecnologia più potente del produttore che è una vera garanzia. Infatti senza sacchetto riesce a farti pulire la tua intera casa senza problemi.

Azioni il motore con un bottone e tac: ogni briciola viene tirata via senza mai lasciare nulla dietro di sé. Con 30 minuti di autonomia puoi prenderti tutto il tempo che vuoi senza paura d'interrompere le pulizie nel bel mezzo del tuo ciclo. In più ti faccio sapere che è presente anche un accessorio multifunzionale perfetto per angoli o per fare la polvere laddove si annida di più.

Acquista subito il tuo Dyson V7 Motorhead su eBay a soli 194,65 euro. Ricordati di aggiungere il codice “DIC21EDAYS” per ottenere l'extra sconto. Le spedizioni sono gratuite e veloci.

Ps: il dispositivo è coperto da 2 anni di garanzia.