Dyson V8 Advanced crolla a prezzo REGALO su Amazon, 40min e potenza 130AW

Dyson V8 Advanced è l’aspirapolvere senza fili dei sogni. Questo straordinario elettrodomestico realizza tutti i tuoi sogni e rende anche le pulizie una passeggiata. È leggero e potente oltre che in clamoroso sconto su Amazon. Con il ribasso del 27% lo porti a casa a soli 291,99 euro con un solo click. Non perdere tempo e aggiungilo al tuo carrello all’istante.

Tra tutti gli aspirapolvere senza fili sul mercato, quelli firmati Dyson sono i più ricercati. Un po’ per nomea ma anche per le loro prestazioni eccellenti, riescono a rendere le pulizie in casa una passeggiata. Dyson V8 Advanced non è da meno e con i suoi accessori inclusi, rinnova anche l’esperienza. Non ti limitare ai soli pavimenti ma usalo anche in modalità portatile per pulire qualsiasi angolo e persino la tua auto. Con design verticale e stazione di ricarica a muro, non hai problemi a sistemarlo in un angolo della tua casa e averlo sempre a disposizione. È leggero e comprende l’iconico contenitore senza sacchetti, il quale si svuota con un solo click senza sporcarti le mani. L’autonomia? Un ulteriore vantaggio con i suoi 40 minuti a tua disposizione da utilizzare a piacimento.

Tutta la sua potenza è offerta dal motore che produce 130 AW ossia una soglia che elimina ogni traccia di sporco. Grazie alla spazzola Motorbar puoi pulire qualsiasi tipologia di pavimento ed eliminare sia granelli più grandi che sporco difficile come, ad esempio, peli di animali e capelli che solitamente creano grovigli. Sfrutta le due modalità di pulizia a tuo vantaggio e rendi le pulizie quotidiane una mossa rapida, profonda e soprattutto facile. È persino silenzioso per non essere mai di troppo.

Collegati ora su Amazon dove con 291,99 euro metti in carrello il tuo Dyson V8 Advanced invece di 399 euro. Approfitta dello sconto del 27% disponibile ora in pagina.