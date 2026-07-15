Dyson V8 Advanced ricondizionato certificato (come nuovo) a prezzo shock

Se le pulizie del pavimento di casa ti annoiano e ti stressano, e quindi vorresti acquistare un aspirapolvere senza fili che sia potente e pratico, approfitta di questa promozione. Se vai velocemente su eBay potrai mettere nel tuo carrello il Dyson V8 Advanced ricondizionato certificato (come nuovo) a soli 199 euro, invece che 279 euro.

Una promozione davvero straordinaria che ti permette in questo momento di avere uno sconto del 29% e quindi di risparmiare 80 euro sul totale. Inoltre puoi dilazionare il pagamento in 3 rate da 66,33 euro a interessi zero con Klarna. Il prodotto è ricondizionato certificato in modo professionale ed è praticamente come nuovo, senza segni di usura e funzionante al 100%.

Dyson V8 Advanced ricondizionato: offerta imperdibile

Il Dyson V8 Advanced non ha certo bisogno di molte parole, si tratta di uno degli aspirapolveri senza fili più interessanti sul mercato e a questa cifra è davvero ottimo. Come dicevamo, anche se è un prodotto ricondizionato, potrai stare assolutamente tranquilla. Tra le sue tante funzioni troviamo l’aspirazione potente da 130 AW con la quale è in grado di raccogliere tutto lo sporco sul pavimento senza lasciare nulla indietro.

In confezione troverai 3 accessori tra cui la spazzola Motobar che ti permette di aspirare su tutte le superfici, persino sui tappeti. Ha un design ergonomico con un impugnatura maneggevole ed è leggerissimo. Gode di un’autonomia che arriva fino a 40 minuti, è silenzioso e ha una tecnologia anti-groviglio per ridurre al minimo la manutenzione della spazzola. Potrai gestire la potenza su due modalità in base alle tue preferenze e il filtro è in grado di trattenere anche le piccole particelle di polvere per un’aria più pulita.

Approfitta anche tu di questa promozione più unica che rara. Vai immediatamente su eBay e acquista il tuo Dyson V8 Advanced ricondizionato certificato (come nuovo) a soli 199 euro, invece che 279 euro. Se concludi l’ordine subito potrai riceverlo comodamente a casa in pochi giorni.