 Dyson V8 Advanced ricondizionato certificato (come nuovo) a prezzo shock
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Dyson V8 Advanced ricondizionato certificato (come nuovo) a prezzo shock

Occasione super su eBay per avere il potente aspirapolvere senza fili Dyson V8 Advanced ricondizionato certificato a un ottimo prezzo.
Dyson V8 Advanced ricondizionato certificato (come nuovo) a prezzo shock
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Occasione super su eBay per avere il potente aspirapolvere senza fili Dyson V8 Advanced ricondizionato certificato a un ottimo prezzo.
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Se le pulizie del pavimento di casa ti annoiano e ti stressano, e quindi vorresti acquistare un aspirapolvere senza fili che sia potente e pratico, approfitta di questa promozione. Se vai velocemente su eBay potrai mettere nel tuo carrello il Dyson V8 Advanced ricondizionato certificato (come nuovo) a soli 199 euro, invece che 279 euro.

Una promozione davvero straordinaria che ti permette in questo momento di avere uno sconto del 29% e quindi di risparmiare 80 euro sul totale. Inoltre puoi dilazionare il pagamento in 3 rate da 66,33 euro a interessi zero con Klarna. Il prodotto è ricondizionato certificato in modo professionale ed è praticamente come nuovo, senza segni di usura e funzionante al 100%.

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Dyson V8 Advanced ricondizionato: offerta imperdibile

Il Dyson V8 Advanced non ha certo bisogno di molte parole, si tratta di uno degli aspirapolveri senza fili più interessanti sul mercato e a questa cifra è davvero ottimo. Come dicevamo, anche se è un prodotto ricondizionato, potrai stare assolutamente tranquilla. Tra le sue tante funzioni troviamo l’aspirazione potente da 130 AW con la quale è in grado di raccogliere tutto lo sporco sul pavimento senza lasciare nulla indietro.

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In confezione troverai 3 accessori tra cui la spazzola Motobar che ti permette di aspirare su tutte le superfici, persino sui tappeti. Ha un design ergonomico con un impugnatura maneggevole ed è leggerissimo. Gode di un’autonomia che arriva fino a 40 minuti, è silenzioso e ha una tecnologia anti-groviglio per ridurre al minimo la manutenzione della spazzola. Potrai gestire la potenza su due modalità in base alle tue preferenze e il filtro è in grado di trattenere anche le piccole particelle di polvere per un’aria più pulita.

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Approfitta anche tu di questa promozione più unica che rara. Vai immediatamente su eBay e acquista il tuo Dyson V8 Advanced ricondizionato certificato (come nuovo) a soli 199 euro, invece che 279 euro. Se concludi l’ordine subito potrai riceverlo comodamente a casa in pochi giorni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 15 lug 2026

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Michea Elia
Pubblicato il
15 lug 2026
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