Il cane robot di Boston Dynamics consegna i pacchi di Amazon

Il cane robot di Boston Dynamics, quello che ispeziona fabbriche, pattuglia le rovine di Pompei e fa video virali camminando su terreni impossibili, adesso vuole consegnare i pacchi Amazon. Spot, il quadrupede robotico da circa 74.500 dollari, è in fase di test come assistente per le consegne dell’ultimo metro. Un nuovo accessorio con nastro trasportatore sul dorso gli permette di caricare pacchi dal furgone, camminare fino alla porta di casa e scaricarli sul gradino.

Il video dimostrativo mostra un corriere che carica i pacchi su Spot, che poi trotta fino alla porta, si abbassa e scarica le scatole con il mini nastro trasportatore. È adorabile e inquietante allo stesso tempo.

Perché un robot a quattro zampe

Robot su ruote e droni hanno già provato ad automatizzare le consegne. Il problema sono gli ostacoli tra il furgone e la porta di casa che gli esseri umani superano senza pensarci, ma che i robot su ruote fanno fatica a gestire, come le scale, vialetti ostruiti da oggetti, i marciapiedi rotti.

Spot invece, cammina, sale le scale e se la cava anche sui terreni irregolari. È già usato nelle operazioni di ricerca e soccorso tra le macerie. Boston Dynamics crede che le stesse capacità lo rendano adatto agli ambienti non strutturati dei quartieri suburbani, dove il percorso dal marciapiede alla porta non è quasi mai privo di ostacoli.

Il modello di business

Spot non sostituisce il corriere, lo affianca. Mentre il robot porta i pacchi alla porta, il corriere prepara la consegna successiva nel furgone. I vantaggi sono: meno sforzo fisico per il corriere, più consegne per turno, più capacità complessiva. C’è solo un piccolo problema… Spot costa circa 75.000 dollari. Per giustificarne l’acquisto, deve consegnare abbastanza pacchi aggiuntivi da ripagare il prezzo, senza considerare manutenzione, ricarica e l’inevitabile video virale del robot che cade dalle scale di qualcuno.

Boston Dynamics dice di essere già in trattativa con le principali aziende di logistica per testare Spot come soluzione per le consegne fino alla porta di casa. L’obiettivo è passare dai demo a un progetto pilota completo. Staremo a vedere.