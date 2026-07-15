roborock QV 35S con stazione multifunzionale: ecco il robot che aspettavi

È da un po’ che stai girando tra negozi ed e-commerce per trovare un robot aspirapolvere lavapavimenti che sia performante e che non costi un capitale? Allora oggi potresti fare il colpaccio. Se vai velocemente su Amazon puoi acquistare il roborock QV 35S con statazione multifunzionale a 349,99 euro, invece che 689,99 euro.

In questo momento dunque Amazon segnala uno sconto del 49% che ti permette di risparmiare la bellezza di 340 euro sul totale. È chiaro che un’occasione del genere non potrà durare a lungo, infatti l’offerta è a tempo è limitato. Ti segnalo anche che se preferisci puoi pagare in comode rate con Cofidis, selezionando l’opzione visibile in pagina.

roborock QV 35S: tu riposi e lui pulisce il pavimento

In commercio ci sono tantissimi robot aspirapolvere lavapavimenti ma per avere un risultato davvero eccellente bisogna andare su modelli di un certo tipo e il roborock QV 35S è uno di questi. Innanzitutto gode di un’aspirazione straordinaria da 10.000 PA e dunque riesce ad aspirare polvere, capelli di animali domestici, briciole e detriti in assoluta tranquillità. E mentre aspira lava il pavimento grazie a dei pannetti rotanti con 200 giri/min e un flusso dell’acqua che potrai regolare a 30 livelli in base alle tue esigenze.

Il sistema Reactive Tech gli permette di evitare gli ostacoli lungo il percorso anche se ci sono oggetti sparsi sul pavimento. Mentre la navigazione basata su PreciSense LiDAR, con scansioni a 360°, crea mappe dettagliate fino a 4 per piano. E potrai anche gestire, tramite l’app dedicata, le zone in cui il robot non dovrà accedere. Ultima cosa, non per importanza, la stazione all-in-one multifunzionale che è in grado, tra le altre cose, di lavare e asciugare i pannetti, di riempire il serbatoio dell’acqua e di svuotare la polvere.

Questa è davvero una spesa saggia. Dunque fionadati su Amazon e acquista il tuo roborock QV 35S con statazione multifunzionale a 349,99 euro, invece che 689,99 euro. Ti ricordo che se sei iscritta ai servizi Prime lo riceverai a casa in pochi giorni e senza costi aggiuntivi. Se non sei ancora abbonata fallo subito cliccando qui.