Dyson V8 Advanced scende a 265€, ma per poco tempo su eBay

Pulire casa diventa più divertente con l’aspirapolvere senza filo Dyson V8 Advanced. Dotato di una tecnologia avanzata, anche se non stiamo parlando dell’ultimo modello, ti permette di fare tutto in meno tempo e con risultati migliori. Insuperabile in termini di qualità, oggi è in offerta speciale su eBay, ma per poco tempo. Acquistalo adesso a soli 265 euro, invece di 399 euro.

Potrai concludere l’ordine a questo prezzo inserendo il Coupon TECHOCT25 nell’apposita sezione Codici Sconti disponibile alla pagina dei metodi di pagamento. Quindi, oltre al 30% di sconto immediato offerto dallo Store Dyson Ufficiale su eBay, ottieni anche un extra secondo del 5% grazie a questo codice promozionale. La disponibilità è immediata, ma sta andando a ruba.

Quindi potrebbe terminare da un momento all’altro. Approfitta subito non solo del prezzo speciale, ma anche dei vantaggi offerti dal produttore come spedizione e reso gratuiti e 2 anni di garanzia Dyson. Questa offerta è davvero scioccante! Scopri tutti i pregi dell’aspirapolvere Dyson V8 Advanced.

Potenza incredibile con il Dyson V8 Advanced

Il Dyson V8 Advanced è un aspirapolvere professionale super potente pensato per migliorare la pulizia di casa quotidiana. Essendo leggero e maneggevole non solo raggiunge le aree più difficili, ma assicura anche un utilizzo comodo e confortevole. Inoltre, grazie al meccanismo di espulsione igienico, espelle sporto e polvere in un’unica azione senza necessità di toccarlo. Ordinalo in offerta a 265 euro con TECHOCT25.

Con eBay i vantaggi non sono finiti. Infatti, questa versione in promozione include un kit esclusivo che arriva a casa tua con questo ordine e che comprende:

Aspirapolvere Dyson V8 Advanced;

Spazzola Motorbar;

Bocchetta a lancia;

Accessorio multifunzione;

Stazione di ricarica.

La Spazzola Motorbar pulisce in profondità pavimenti e tappeti districando peli e capelli dal rullo, evitando che si avvolgano intorno. Super silenzioso, puoi usarlo anche la sera senza disturbare i tuoi vicini. Ordina il Dyson V8 Advanced a soli 265 euro su eBay, invece di 399 euro.