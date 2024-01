Dyson V8: l'aspirapolvere per eccellenza su eBay è in super sconto

Su eBay trovi un’offerta speciale che ti aiuterà nelle pulizie di casa. Riprenditi il tempo per dedicarti alle tue passioni grazie al fantastico Dyson V8, oggi a un prezzo formidabile. Lo acquisti a soli 299 euro, invece di 399 euro. La cosa incredibilmente vantaggiosa è che è venduto direttamente da Dyson, ma hai anche la Garanzia Cliente eBay e puoi decidere di pagarlo in 3 rate a Tasso Zero. Ah, dimenticavo, la consegna gratuita è inclusa nel prezzo.

Dyson V8: molto più di un aspirapolvere

Inizia a usare Dyson V8 e scopri tutte le caratteristiche vincenti che ha. Grazie alle sue spazzole rotanti aspiri polvere, capelli e peli di animali senza fatica. Inoltre, il loro sistema di rotazione evita che blocchino le spazzole. Nella confezione trovi 3 accessori indispensabili per pulire qualsiasi superficie, ma anche scale e automobili. La batteria dura tantissimo, anche alla massima potenza di aspirazione. Senza sacchetto, ha un capiente serbatoio che si svuota con un gesto.

Aggiungilo al carrello con soli 299 euro, invece di 399 euro. Tra l’altro, con eBay, selezionando PayPal come metodo di pagamento, hai la possibilità di attivare un mini finanziamento senza interessi. In questo caso puoi pagare in 3 rate a Tasso Zero da soli 99,66 euro al mese. La prima rata al momento dell’acquisto mentre le restanti nei due mesi appena successivi.

