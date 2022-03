Dyson Zone: ecco le cuffie che purificano l'aria

Ebbene sì, anche Dyson ha deciso di fare il suo ingresso nel settore audio e per farlo ha lanciato le Dyson Zone, delle cuffie dotate di cancellazione attiva del rumore che però hanno una particolarità che non può passare inosservata e che va a rivelare l’indole dell’azienda andando a fare la netta differenza rispetto a quanto proposto dalla concorrenza: la presenza di una speciale maschera facciale anti-inquinamento che filtra l’aria.

Dyson Zone: aria purificata e musica in un sol colpo

Si tratta di una soluzione progettata per pulire l’aria che viene respirata nelle città, in modo tale da evitare che nel corpo possano entrare gas, allergeni e particolato, tutto mentre vengono bloccati pure i rumori esterni e si ascolta la propria musica preferita.

Lato tecnico, le cuffie hanno dei compressori in ogni padiglione che vanno ad aspirare l’aria mediante i filtri a doppio strato che successivamente soffiano nel naso e nella bocca due flussi d’aria purificata. Da notare che la maschera facciale non va a contatto diretto con la pelle del viso di chi la indossa, così da evitare irritazioni e allergie, ma sono comunque presenti delle alette che impediscono che i venti laterali possano entrare nel naso senza prima subire il processo di purificazione.

Non manca un sistema integrato capace di adeguare il livello di purificazione a seconda dell’attività condotta e che eventualmente può essere impostato pure in maniera manuale.

In merito all’esperienza d’ascolto, Dyson ha affidato la realizzazione delle cuffie a un team di ingegneri specializzati per offrire suoni ampi e bilanciati e con una bassa distorsione, grazie ai driver al neodimio. Inoltre, per la cancellazione del rumore vengono offerte tre diverse modalità.

Non è stato comunicato quando esattamente le Dyson Zone saranno disponibili, l’azienda ha genericamente affermato che giungeranno nei negozi fisici e online durante il 2022. Mancano dettagli pure in merito al prezzo di vendita.