 È ancora Black Friday per la Samsung Smart TV Neo QLED 4K da 55"
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

È ancora Black Friday per la Samsung Smart TV Neo QLED 4K da 55"

La Samsung Smart TV Neo QLED è un televisore di ultima generazione con schermo infinito e dettagli che ti fanno entrare nel pieno dell'azione.
È ancora Black Friday per la Samsung Smart TV Neo QLED 4K da 55
Tecnologia
La Samsung Smart TV Neo QLED è un televisore di ultima generazione con schermo infinito e dettagli che ti fanno entrare nel pieno dell'azione.

La Samsung Smart TV Neo QLED è un televisore che rende il tuo salotto come il cinema. Un bellissimo modello con bordi sottili, schermo che ti fa immergere nei contenuti che guardi e una risoluzione che ti permette di godere anche del più piccolo dettaglio. È ancora Black Friday per questa variante grazie agli sconti Amazon. Comprala a soli 569 euro con lo sconto del 43% disponibile ora.

Comprala su Amazon

55 pollici di puro spettacolo. La Samsung Smart TV Neo QLED è un gioiello che non lascia spazio ad alcun dubbio e in casa riesce a trasformare il contenuto più semplice in una esperienza. Con la sua tecnologia integrata e il processore 4K, le immagini acquistano una bellezza tutta loro. Anche la più semplice televisione appare più nitida, luminosa e bella da guardare nei momenti di relax. Il design si commenta da solo: bordi che scompaiono alla vista, struttura dallo spessore irrisorio e un piede di appoggio che occupa pochissimo spazio sul tuo mobile ma la mantiene ferma. Se poi vuoi optare per il fissaggio al muro, sei libero di farlo.

BlackFriday
Samsung Smart TV 55'' QE55QN83FAUXZT Neo QLED 4K Mini LED, NQ4 AI Gen2 Processor, 4K AI Upscaling, AI Customization Mode, Dolby Atmos & OTS Lite, Simple Chamfer Design, 2025

Samsung Smart TV 55” QE55QN83FAUXZT Neo QLED 4K Mini LED, NQ4 AI Gen2 Processor, 4K AI Upscaling, AI Customization Mode, Dolby Atmos & OTS Lite, Simple Chamfer Design, 2025

BlackFriday

569,00999,00€-43%

Vedi l’offerta

Con un pannello Neo QLED Mini Led da 55 pollici, la visione è maestosa. Entri direttamente a far parte dei contenuti grazie alla risoluzione 4K e alla gamma cromatica estesa. Al suo interno integra l’AI e lo fa in modo intelligente perché ti permette di personalizzarla a seconda delle tue esigenze. Neanche l’audio viene lasciato da parte grazie sia al Dolby Atmos che al OTS Lite. E se te lo stessi chiedendo la risposta è sì: ci sono tutte le app per lo streaming per accedervi con un solo movimento del telecomando e per usufruire di tutti i tuoi abbonamenti.

Comprala con soli 569 euro su Amazon scontata del 43%. La Samsung Smart TV Neo QLED è il televisore che non lascia alcun dubbio sul da farsi.

{title}

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 29 nov 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Cassa Bluetooth perfetta da portare con te: audio potente da soli 23€

Cassa Bluetooth perfetta da portare con te: audio potente da soli 23€
Intel produrrà i chip M di Apple nel 2027?

Intel produrrà i chip M di Apple nel 2027?
Nuovo giorno nuove offerte: le migliori offerte Black Friday Amazon fino a 10€

Nuovo giorno nuove offerte: le migliori offerte Black Friday Amazon fino a 10€
Le Offerte Black Friday di OGGI su Amazon fino a esaurimento scorte

Le Offerte Black Friday di OGGI su Amazon fino a esaurimento scorte
Cassa Bluetooth perfetta da portare con te: audio potente da soli 23€

Cassa Bluetooth perfetta da portare con te: audio potente da soli 23€
Intel produrrà i chip M di Apple nel 2027?

Intel produrrà i chip M di Apple nel 2027?
Nuovo giorno nuove offerte: le migliori offerte Black Friday Amazon fino a 10€

Nuovo giorno nuove offerte: le migliori offerte Black Friday Amazon fino a 10€
Le Offerte Black Friday di OGGI su Amazon fino a esaurimento scorte

Le Offerte Black Friday di OGGI su Amazon fino a esaurimento scorte
Paola Carioti
Pubblicato il
29 nov 2025
Link copiato negli appunti