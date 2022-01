E-commerce con WordPress: come aprire un negozio online

Hai un progetto, un brand oppure una piccola attività e vorresti imparare a creare un negozio online in cui vendere i tuoi prodotti al mondo? Fortunatamente WordPress, una delle piattaforme più importanti di hosting, mette a nostra disposizione la possibilità di dare vita alle nostre idee commerciali. Come? Grazie a un plugin gratuito chiamato “WooCommerce”, una delle più famose soluzioni open-source di e-commerce al mondo. Gli strumenti ci sono: vuoi imparare ad utilizzarli? Il nostro consiglio non è quello di cercare tutorial gratuiti in rete, che possono essere obsoleti o inesatti. È meglio affidarsi ad esperti del settore e a corsi a pagamento, che hanno il vantaggio di essere sempre aggiornati. Un esempio è il corso di “creazione di un negozio online con WordPress” di Joan Boluda, consulente di marketing, recentemente aggiornato per implementare la versione più recente di WordPress. Grazie ai saldi, il corso è in offerta a 9,90 euro anziché 39,90, con un risparmio del 75%.

Creazione di un negozio online con WordPress: cosa imparerai

Ma cosa offre il corso? Inizierai conoscendo le principali caratteristiche e punti di forza di WooCommerce, uno strumento davvero semplice ed efficace. Poi è il momento di dare un'occhiata alla “burocrazia”: come pagare le tasse, spese di spedizione e modalità di pagamento. In genere un e-commerce è basato su prodotti fisici, ma è possibile anche vendere beni virtuali – come opere d'arte o lavori grafici – e anche personalizzati. A questo punto, dopo aver definito la tipologia merceologica di tuo interesse, sarà il momento di dare struttura e forma al negozio attraverso menu e widget, classificando i prodotti con attributi, categorie e tag.

Il corso è rivolto a imprenditori, designer, illustratori e creativi in generale, che abbiano un'idea imprenditoriale che prevede la vendita di un prodotto oppure un servizio online. Si tratta, ovviamente, di una soluzione eccellente anche per i commercianti che hanno già un negozio fisico e hanno intenzione di ampliare la propria attività andando online. Una conoscenza base della navigazione è essenziale per creare un negozio su WordPress. Il corso, che ricordiamo è attualmente in offerta a 9,90 euro, offre 21 videolezioni ad accesso illimitato, dalla durata complessiva di quasi 4 ore.