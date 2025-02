È di Philips la tua nuova smart TV: 40 pollici FHD a prezzo irrisorio

Acquista una nuova smart tv e mettila in casa ovunque tu voglia. Con il modello PHILIPS 40PFS6009 FHD LED Smart TV non rinunci alla qualità e ottieni prestazioni da cinema a prezzo piccolo. Con 40 pollici di dimensione sta bene sia in salotto che in camera da letto e poi è sottile e funziona con gli assistenti vocali. La acquisti ad appena 227€ su Amazon con uno sconto del 14% che rende la spesa più dolce. Aggiungila ora al carrello.

Smart TV Philips: tutti i dettagli sul modello in sconto su Amazon

È di dimensioni ideali per un televisore che non fa strizzare gli occhi ma non occupa, allo stesso momento, tutto il mobile in salotto. Questo modello di Philips ha qualità avanzata e applicazioni per lo streaming così da non rinunciare a un singolo dettaglio. Con bordi sottili e un design ultra slim, non ti fa rinunciare neanche all’estetica.

Il pannello LED ha una dimensione di 40 pollici con luminosità eccellente e una gamma cromatica vasta. Ogni dettaglio viene rappresentato alla perfezione e grazie alla risoluzione Full HD non rinunci alla più minima minuzia. Il sistema operativo Titan OS ti offre tutti i servizi per lo streaming a cui accedi con una semplice mossa del telecomando.

Anche l’audio non viene lasciato da parte attraverso il sistema Dolby Digital. Il sistema, infine, è compatibile anche con Amazon Alexa e Google Assistant per poter controllare ogni azione direttamente con i comandi vocali.

A soli 227€ su Amazon, la smart TV di Philips è quella giusta da acquistare. Se stavi cercando uno schermo da 40 pollici con tutto al posto giusto allora collegati e approfitta dello sconto del 14% con un solo click.

Delle spedizioni non ti preoccupare: sono sia gratuite che rapide in tutta Italia con i servizi Amazon Prime attivi sul tuo account.