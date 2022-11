È già Black Friday per le VPN: con 1,45 euro al mese la connessione è al sicuro

Il Black Friday è fissato per il 25 di novembre ma le offerte per chi cerca una nuova VPN al miglior prezzo sono già disponibili e garantiscono un risparmio davvero considerevole oltre alla possibilità di poter realizzare una connessione sicura e veloce, senza alcuna reale limitazione. In questo periodo di Black Friday, per attivare una nuova VPN ad un prezzo contenuto, è possibile puntare sull’offerta di AtlasVPN.

Attualmente, infatti, AtlasVPN è disponibile in sconto dell’85% con una spesa di appena 1,45 euro al mese per poter utilizzare il servizio. La promozione prevede la possibilità di accedere al Piano VPN 2 Anni di AtlasVPN che include ben 6 mesi gratis aggiuntivi per un totale di 30 mesi. Si tratta di una promozione a tempo limitato che rende davvero molto conveniente la scelta di questa VPN durante il Black Friday.

Per sfruttare la promozione è sufficiente accedere al sito ufficiale di AtlasVPN, linkato di seguito, e seguire la procedura di attivazione. Questa VPN, inoltre, garantisce la possibilità di utilizzare un numero illimitato di dispositivi in contemporanea ed è completamente multi–piattaforma, supportando tutti i principali sistemi operativi.

Nuova VPN per il Black Friday: l’offerta giusta arriva da AtlasVPN

Con una spesa inferiore a 1,5 euro al mese è possibile accedere ad una VPN sicura, veloce e completa, in grado di soddisfare appieno anche gli utenti più esigenti. Con l’offerta del Black Friday, infatti, AtlasVPN ha tutte le carte in regola per caratterizzarsi come la miglior VPN da attivare offrendo prestazioni al top e un enorme risparmio.

Per i suoi utenti, AtlasVPN propone:

una connessione privata che non prevede limitazioni di banda

che non prevede limitazioni di banda una connessione sicura e protetta grazie alla crittografia AES-256

e protetta grazie alla crittografia AES-256 un network di 750 server dislocati in decine di Paesi in tutto il mondo

dislocati in decine di Paesi in tutto il mondo la possibilità di utilizzo multi-dispositivo : la VPN permette l’utilizzo contemporaneo di un numero illimitato di dispositivi

: la VPN permette l’utilizzo contemporaneo di un numero illimitato di dispositivi un pieno supporto multi-piattaforma con app per tutti i principali sistemi operativi

con app per tutti i principali sistemi operativi un approccio realmente no-log per garantire il massimo della privacy all’utente

Con l’offerta del Black Friday è possibile attivare AtlasVPN con uno sconto dell’85%. L’offerta riguarda il Piano VPN 2 Anni con 6 mesi gratis aggiuntivi per un totale di 30 mesi con un esborso complessivo di appena 43 euro che equivalgono ad una spesa di 1,45 euro al mese per coprire l’utilizzo della VPN per i prossimi 2 anni e mezzo.

Per attivare l’offerta è sufficiente utilizzare il link qui di seguito, accedendo al sito di AtlasVPN e completato la sottoscrizione dell’offerta:

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.