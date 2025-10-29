 È il momento giusto per creare il tuo sito: fino all’80% di sconto su Hostinger
Con la promo Black Friday Hostinger ottieni sconti fino all’80% sui piani di hosting, con dominio gratis, mesi extra e website builder con AI.
Con la promo Black Friday Hostinger ottieni sconti fino all’80% sui piani di hosting, con dominio gratis, mesi extra e website builder con AI.

È arrivata la promo Black Friday Hostinger: per te che vuoi creare il tuo sito web da zero oppure potenziarne uno già esistente, è un’occasione da non perdere. Approfitta degli sconti fino all’80% sui piani di web hosting, che includono anche il pratico website builder con AI, tutti a partire da 2,49 euro al mese con 2 mesi extra gratuiti e dominio incluso per un anno.

Approfitta dello sconto Black Friday

Perché scegliere Hostinger per il tuo progetto online

Hostinger offre un’infrastruttura di hosting ad alte prestazioni, con uptime garantito al 99,9% e data center ottimizzati per velocità e stabilità. Ogni piano include certificati SSL illimitati, backup automatici e traffico web illimitato. Anche in caso di trasferimento, puoi migrare il tuo sito gratuitamente, senza downtime né perdita di dati.

Punto forte dell’offerta è l’AI website builder, attraverso cui puoi creare un sito web in tre semplici passaggi. Ti basta rispondere a poche domande e l’intelligenza artificiale si occuperà di generare design e testi SEO ottimizzati, pronti per essere personalizzati con l’editor drag & drop.

Acquista ora il tuo piano Hostinger

Per quanto riguarda i prezzi, invece, si parte da 2,49 euro al mese con il piano Premium per poi passare a 3,49 euro per il piano Business e infine 7,49 euro per Cloud Startup. Come anticipato, sono inclusi 2 mesi extra gratuiti, più dominio per un anno, CDN gratuita, email professionali e molto altro, il tutto con sconti fino all’80%.

L’assistenza è disponibile 24/7 in otto lingue. E se non sei pienamente soddisfatto, hai diritto alla garanzia soddisfatti o rimborsati entro 30 giorni, senza rischi e senza vincoli. L’offerta Black Friday di Hostinger è una vera e propria occasione per chi necessita di un piano hosting completo e arricchito da funzionalità AI: approfitta subito degli sconti fino all’80%.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 29 ott 2025

