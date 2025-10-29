È il momento giusto per creare il tuo sito: fino all’80% di sconto su Hostinger

È arrivata la promo Black Friday Hostinger: per te che vuoi creare il tuo sito web da zero oppure potenziarne uno già esistente, è un’occasione da non perdere. Approfitta degli sconti fino all’80% sui piani di web hosting, che includono anche il pratico website builder con AI, tutti a partire da 2,49 euro al mese con 2 mesi extra gratuiti e dominio incluso per un anno.

Perché scegliere Hostinger per il tuo progetto online

Hostinger offre un’infrastruttura di hosting ad alte prestazioni, con uptime garantito al 99,9% e data center ottimizzati per velocità e stabilità. Ogni piano include certificati SSL illimitati, backup automatici e traffico web illimitato. Anche in caso di trasferimento, puoi migrare il tuo sito gratuitamente, senza downtime né perdita di dati.

Punto forte dell’offerta è l’AI website builder, attraverso cui puoi creare un sito web in tre semplici passaggi. Ti basta rispondere a poche domande e l’intelligenza artificiale si occuperà di generare design e testi SEO ottimizzati, pronti per essere personalizzati con l’editor drag & drop.

Per quanto riguarda i prezzi, invece, si parte da 2,49 euro al mese con il piano Premium per poi passare a 3,49 euro per il piano Business e infine 7,49 euro per Cloud Startup. Come anticipato, sono inclusi 2 mesi extra gratuiti, più dominio per un anno, CDN gratuita, email professionali e molto altro, il tutto con sconti fino all’80%.

L’assistenza è disponibile 24/7 in otto lingue. E se non sei pienamente soddisfatto, hai diritto alla garanzia soddisfatti o rimborsati entro 30 giorni, senza rischi e senza vincoli. L’offerta Black Friday di Hostinger è una vera e propria occasione per chi necessita di un piano hosting completo e arricchito da funzionalità AI: approfitta subito degli sconti fino all’80%.