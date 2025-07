È minimo storico per il Microsoft Surface Pro, il convertibile definitivo

È un laptop ma anche un tablet e se lo abbini alla penna diventa una tavola su cui scrivere e disegnare. La potenza di Microsoft Surface Pro sta proprio nel suo essere convertibile ossia un device con una potenza tale da racchiudere più prodotti al suo interno. È il prodotto da scegliere se hai bisogno di praticità e di uno strumento che possa adattarsi alle tue esigenze. Visto che il Prime Day 2025 ti regala il minimo storico, non perdere lo sconto del 30% e mettilo nel carrello a 849 euro invece di 1209 euro. È possibile pagare attraverso le 5 rate senza interessi.

Microsoft Surface Pro è un dispositivo di ultima generazione. È pronto a esaudire ogni richiesta e abbinandolo ai suoi accessori (originali o, non lo dite a Microsoft, compatibili) diventa il tuo alleato numero uno. Con un’estetica super moderna ed elegante, il prodotto è leggero e compatto. Inoltre è dotato di uno stand integrato con cui lo mantieni in posizione verticale senza l’aiuto delle mani per un utilizzo confortevole in svariate modalità. Disponibile in colorazione Platino, è premium sotto tutti i punti di vista.

Ma lasciando da parte i materiali, il dispositivo cattura la tua attenzione con il suo display da 13 pollici che non solo è bello e luminoso e colorato ma è anche touchscreen. Nel suo cuore più nascosto, invece, c’è un processore Qualcomm Snapdragon X Plus che viene abbinato a 16GB di RAM e 256GB di memoria di archiviazione su SSD per processi scattanti e per multitasking a portata di mano. Come sistema operativo c’è Windows 11 Home in tutta la sua bellezza e semplicità di utilizzo e non mancano una fotocamera Studio dalla risoluzione HD sia anteriormente che posteriormente così come una batteria che dura ben 14 ore con una sola carica. Che altro dirti, non rimane che provarlo.

Prima, però, mettilo nel carrello a soli 849 euro su Amazon con lo sconto Prime Day 2025 che registra il minimo storico per questo Microsoft Surface Pro.