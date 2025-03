È proprio QUEL gadget che hai visto su TikTok: unico nel suo genere

È proprio il dispositivo che hai visto su Tik Tok in mille video diversi. Esiste davvero e ora è anche in promozione per poterlo portare a casa e utilizzare in mille scenari diversi, proprio come desideravi. PLAUD NOTE è un registratore vocale dotato di intelligenza artificiale che rende le lezioni universitarie e tante altre situazioni una vera e propria passeggiata. Approfitta immediatamente dello sconto del 10% che trovi su Amazon grazie alla festa delle offerte di primavera e portala a casa con soli 152,91€. È un investimento, ma ne vale assolutamente la pena.

PLAUD NOTE, come funziona il registratore vocale con intelligenza artificiale

Ha dimensioni minuscole e potrebbe sembrare un Power Bank che si attacca magneticamente al tuo smartphone, in realtà PLAUD NOTE è un registratore vocale che integra il suo interno l’intelligenza artificiale per poterti offrire un aiuto sostanziale in situazioni varie e anche difficoltose. Ad esempio lo puoi sfruttare in università quando registri lezioni, in riunione, webinar o ancora quando hai bisogno di annotare in modo rapido delle informazioni importanti. L’AI contenuta al suo interno ti offre una trascrizione rapida e accurata non solo in lingua italiana ma bensì in 112 lingue diverse. Puoi scegliere tra oltre 15 modelli, ottenere suggerimenti creati su misura e consultare i documenti creati senza dover modificare alcuna parte. Questo perché il dispositivo è in grado anche di identificare chi parla e di creare una paragrafazione automatica per semplificare in tutto e per tutto il tuo lavoro.

Anche la sua autonomia è un vero portento visto che con una semplice ricarica ti offre fino a 30 ore di registrazione continua. Inoltre integra una memoria di 64 GB di spazio che ti permette di archiviare fino a 480 ore di registrazione. Poi sempre modificarle attraverso l’applicazione sul tuo smartphone con cui puoi accedere a opzioni diverse.

PLAUD NOTE è disponibile su Amazon a soli 152,91€ approfittando dello sconto del 10%.