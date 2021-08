E se dovessero caderti le AirPods mentre corri?

Se hai scelto o stai per scegliere un paio di AirPods per i tuoi ascolti wireless, probabilmente hai già affrontato il dilemma: “e se mi cadono?“. Il problema è infatti noto sia a quanti già le hanno in dotazione (con il continuo terrore di perderle), sia per quanti ancora non sono passati ad un auricolare wireless e si chiedono quanto sicuri possano essere tutto il giorno appesi al padiglione auricolare. La domanda è a maggior ragione forte se si pratica attività sportiva: sicuri che fare jogging con degli auricolari dal costo di svariate decine di euro sia una buona idea?

EarHooks: le AirPods non cadono più

Ora c'è una risposta: Elago EarHooks. Si tratta di piccoli utili laccetti che, all'occorrenza, consentono di legare le AirPods all'orecchio attraverso un archetto che ne salda la posizione ed evita che l'auricolare possa sfuggire a seguito di un movimento sbagliato.

L'installazione è estremamente semplice: le EarHooks di Elago (solo 8,49 euro) ti garantiscono una maggior durata delle AirPods e ti evitano la sventurata possibilità di perderle per la strada. I ganci sono realizzati in poliuretano termoplastico (TPU) morbido e pieghevole, ideale per poter essere calzato con comodità: è sufficiente infilare le AirPods nell'apposito gancio e quindi indossare l'archetto attorno al padiglione auricolare.

Disponibili in vari colori (i prezzi mutano di pochi euro tra un modello e l'altro), sono compatibili con AirPods Pro, AirPods 2 e AirPods 1 nonché, ovviamente, con tutti quei modelli low cost che nella forma imitano in tutto e per tutto il concept Apple.