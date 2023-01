È un Blue Monday felice con queste offerte Samsung

Chi ha detto che il Blue Monday dev’essere per forza di cose il giorno più triste dell’anno? La secca smentita arriva dallo store ufficiale di Samsung, che oggi propone una serie di offerte lampo valide solo per 24 ore. È un’occasione d’oro per chi sta cercando un nuovo smartphone, uno smartwatch, auricolari wireless oppure un elettrodomestico.

Le offerte Samsung per un Blue Monday felice

Partiamo dal Galaxy S22 Ultra in sconto di ben 290 euro rispetto al listino, a cui si affianca il modello Galaxy Z Flip4 a -200 euro per chi preferisce un pieghevole. Ancora, rimanendo nella categoria mobile, il Galaxy A53 5G a -90,90 euro è un affare per chi vuole un medio gamma di qualità.

Tra gli indossabili merita invece di essere citato l’orologio Galaxy Watch5 Pro LTE in sconto di 150 euro con la sua autonomia eccezionale e il monitoraggio preciso dell’attività fisica. Ancora, gli auricolari wireless Galaxy Buds2 Pro possono essere tuoi a -60 euro. Ci sono poi il tablet Galaxy Tab S8 a -150 euro, il notebook Galaxy Book2 Pro a -200 euro e lo schermo Webcam Monitor Serie S40VA 24″ a -90 euro.

Di seguito riportiamo alcuni degli altri sconti migliori tra quelli attivi, scovati semplicemente passando in rassegna le altre categorie.

TV OLED 4K 65″ S95B a -1.200 euro;

frigorifero combinato RB34T673EWW a -500 euro;

asciugatrice Ai Control Quick Dry 8 Kg a -600 euro;

aspirapolvere Jet 90 Complete Extra a -350 euro;

Tutte le offerte lampo di Samsung per il Blue Monday sono raccolte in una pagina dedicata da sfogliare alla ricerca di quella da cogliere al volo. Il consiglio per gli interessati è di non perdere tempo: scadranno a mezzanotte.

