EA SPORTS FC 24 assolutamente SVENDUTO per PS5, 24€

Anche se hai giurato che non lo avresti acquistato, davanti a un prezzo così basso tutto ti è concesso. Se vuoi aggiungere EA SPORTS FC 24 alla tua libreria di giochi su PlayStation 5, questo è il momento. La versione standard è quella che fa al caso tuo.

Collegati subito su Amazon dove con la festa delle Offerte di Primavera lo porti a casa letteralmente a 24€. Con uno sconto complessivo del 69% è letteralmente sotto costo.

Le spedizioni? Sempre gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

EA SPORTS FC 24 per PlayStation 5 a prezzo ridotto

Se c’è un gioco che non manca in nessuna libreria quello è FIFA. Da quest’anno si chiama FC 24 eppure rimane lo stesso di sempre. Se ti piace il calcio e la partitina con gli amici della party non può mancare, approfittane ora.

Per esser precisi, ti sto proponendo la versione standard del gioco con al suo interno la famigerata HyperMotionV ossia la tecnologia che rende il gameplay così reale da sembrare di star vedendo un match vero e proprio.

Vivi ogni aspetto del calcio con la carriera ma anche la telecronaca, la panchina e così via. Sperimenta in mille modi diversi ma torna dove c’è sempre un posto sicuro e che ti ricorda l’infanzia.

Collegati immediatamente su Amazon per acquistare la tua copia di EA SPORTS FC 24 in versione standard per PlayStation 5 ad appena 24€. Il prezzo è merito della Festa delle Offerte di Primavera quindi non perdere tempo.

