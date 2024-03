EA SPORTS FC 24 per PS4: le OFFERTE di primavera sono QUI

Non c’è momento migliore della festa delle offerte di primavera su Amazon per aggiungere EA SPORTS FC 24 alla tua collezione di giochi PS4. Grazie a un mega sconto del 36% sul noto e-commerce, oggi può essere tuo al prezzo competitivo di soli 24,98 euro, anziché 39,00 euro.

EA SPORTS FC 24 per PS4: le offerte di primavera non dureranno per sempre

Ma cosa rende EA SPORTS FC 24 così straordinario? Il suo realismo. Grazie alla tecnologia HyperMotionV, ogni partita diventa un’esperienza coinvolgente e autentica, trasportandoti direttamente dentro lo stadio. Infatti i dati volumetrici di oltre 180 partite di alto livello, tra cui la UEFA Champions League maschile e femminile, hanno reso possibile questo straordinario livello di realismo. In questo titolo ogni passaggio, ogni tiro e ogni dribbling è più emozionante che mai.

Ma non è solo il realismo a distinguere EA SPORTS FC 24 dagli altri titoli di calcio. Gli stili di gioco ottimizzati tramite i dati di Opta garantiscono che ogni giocatore abbia un comportamento unico sul campo, rendendo ogni partita un’esperienza coinvolgente. E grazie al motore Frostbite migliorato, ogni dettaglio, dalle pieghe delle divise al pubblico che reagisce alle azioni in campo, è reso in modo impeccabile.

Inoltre, con la possibilità di creare la tua squadra dei sogni, composta da giocatori presenti e passati, EA SPORTS FC 24 offre un’infinità di possibilità per personalizzare la tua esperienza di gioco. Sia che tu voglia concentrarti sulla tua carriera come giocatore o tecnico, questa modalità ti permette di vivere il calcio nel modo che preferisci.

Non lasciarti sfuggire questa opportunità di vivere l’emozione del calcio virtuale con EA SPORTS FC 24. Approfitta subito del mega sconto del 36% su Amazon e preparati a scendere in campo per un’esperienza indimenticabile. Affrettati, le scorte a disposizione stanno andando a ruba al prezzo speciale di soli 24,98 euro.