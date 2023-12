EA SPORTS FC 24 per PS5: MEGA sconto del 28% su Amazon

Se sei un appassionato di calcio e possiedi una PS5, non puoi lasciarti sfuggire l’opportunità di immergerti nell’esperienza di gioco più realistica mai vista. EA SPORTS FC 24, in questo momento, puoi acquistarlo con uno sconto esclusivo del 28% su Amazon, rendendolo un affare imperdibile a soli 57,50 euro, anziché 79,99 euro.

EA SPORTS FC 24 per PS5: le scorte a disposizione sono quasi finite

La vera stella di EA SPORTS FC 24 è la rivoluzionaria tecnologia HyperMotionV. Questa innovazione trasforma il ritmo e la fluidità del calcio reale in un’esperienza di gioco senza precedenti. Grazie ai dati volumetrici provenienti da oltre 180 partite di alto livello, inclusi tornei prestigiosi come la UEFA Champions League maschile e femminile, la Premier League e LaLiga EA SPORTS, ogni passo, dribbling e tiro sono resi con una precisione sorprendente.

Gli stili di gioco, ottimizzati attraverso i dati di Opta, vanno oltre le valutazioni totali degli atleti. EA SPORTS FC 24 offre un livello di dettaglio che dà vita alle abilità uniche di ogni giocatore, rendendo ogni partita un’esperienza coinvolgente e autentica.

Il motore Frostbite migliorato garantisce un’esperienza visiva straordinaria. Dai modelli di giocatori SAPIEN realistici alle pieghe delle divise quando superano un difensore, ogni momento di gioco è reso con una qualità che avvicina EA SPORTS FC 24 al calcio reale.

L’autenticità dell’esperienza si estende oltre il campo di gioco. Dal pubblico alle telecronache, ogni aspetto è curato nei dettagli per offrire un’esperienza televisiva sempre ottimale.

Con EA SPORTS FC 24, hai il controllo completo sulla tua esperienza. Crea la rosa dei tuoi sogni e competi in Ultimate Team, aggiungendo giocatori e calciatrici del presente e del passato alla tua squadra. Personalizza il tuo club dentro e fuori dal campo in modi che riflettono il tuo stile unico.

Scegli il tuo percorso nel mondo del calcio: scendi in campo come giocatore o siedi in panchina come tecnico. Scrivi la tua storia calcistica attraverso la Carriera giocatore o tecnico di EA SPORTS FC 24.

Non perdere l’opportunità di vivere il calcio in modo completamente nuovo. Acquista ora EA SPORTS FC 24 su Amazon e assicurati un’esperienza di gioco eccezionale a un prezzo imbattibile di soli 57,50 euro. Non perdere altro tempo, le scorte a disposizione sono quasi finite.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.