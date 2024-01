EA SPORTS FC 24 per PS5: offerta IMPERDIBILE del 44%

Se sei un appassionato di videogiochi e possiedi una PS5, non farti scappare l’occasione di immergerti nel magico mondo del calcio con EA SPORTS FC 24, ora disponibile su Amazon con uno sconto incredibile del 44%. Questo gioco è più che una semplice esperienza virtuale; è un tuffo totale nel cuore del calcio reale, grazie alla rivoluzionaria tecnologia HyperMotionV. Approfitta subito di questo affare e acquistalo al prezzo speciale di soli 44,99 euro, anziché 79,99 euro.

EA SPORTS FC 24 per PS5: le scorte a disposizione stanno andando a ruba

Con HyperMotionV, EA SPORTS FC 24 ha portato il realismo a un livello mai visto prima. Dati volumetrici provenienti da oltre 180 partite di alto livello, tra cui tornei prestigiosi come la UEFA Champions League maschile e femminile, la Premier League e LaLiga EA SPORTS, si fondono per creare un’esperienza di gioco che cattura il ritmo e la fluidità del calcio reale. Ogni passo, ogni tiro, ogni emozione ti faranno sentire parte del campo di gioco.

Gli stili di gioco ottimizzati attraverso i dati di Opta aggiungono un tocco unico al gameplay, trasformando le valutazioni totali dei giocatori in abilità tangibili sul campo. I modelli di giocatore SAPIEN realistici e le divise che si muovono in modo realistico completano l’immersione, regalandoti un’esperienza visiva straordinaria.

Con EA SPORTS FC 24, l’esperienza va oltre il campo di gioco. Crea la tua squadra dei sogni in Ultimate Team, selezionando giocatori e calciatrici del presente e del passato. Personalizza il tuo club in ogni aspetto, vivendo una storia calcistica unica sia come giocatore che come tecnico nella modalità Carriera.

Non lasciarti sfuggire l’opportunità di portare a casa EA SPORTS FC 24 oggi stesso su Amazon con un super sconto del 44%. L’esplosione di realismo e divertimento che offre ti farà innamorare del calcio virtuale come mai prima d’ora. Non perdere altro tempo e acquistalo subito al prezzo ridicolo di soli 44,99 euro, prima che sia troppo tardi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.