EA SPORTS FC 24 per PS5 in sconto di 10€: eBay o Amazon?

Il conto alla rovescia per l’ingresso in campo di EA SPORTS FC 24 è iniziato: l’erede della serie FIFA debutterà ufficialmente il 29 settembre, ma già oggi, durante la fase di preordine, è possibile acquistarlo nella versione PS5 su copia fisica approfittando di uno sconto di 10 euro sul prezzo di listino. Come? Non bisogna far altro che sfruttare la promozione di eBay in corso.

10€ di sconto su EA SPORTS FC 24 per PS5

È la Standard Edition e in copertina c’è il nuovo testimonial Erling Haaland, fuoriclasse del Manchester City e per molti prossimo vincitore del Pallone d’Oro. Il passaggio dalla serie FIFA a FC porta con sé diverse novità a livello di modalità e gameplay, a partire dal multiplayer cross-platform e dall’implementazione della tecnologia HyperMotionV per un realismo ancora maggiore. Per saperne di più consultare la scheda del prodotto.

A proporre l’affare è un venditore italiano con oltre 1.200 feedback positivi già ricevuti dai clienti su eBay, a testimonianza della sua affidabilità. Chi sceglie di approfittare dell’occasione ed effettuare il preordine del gioco al prezzo di soli 69,99 euro non deve far altro che affrettarsi.

Segnaliamo che EA SPORTS FC 24 per PS5, nella sua Standard Edition su disco, è già in offerta anche su Amazon, anche se il prezzo finale è leggermente superiore: 71,99 euro invece di 79,99 euro. Anche in questo caso, la spedizione gratuita con la consegna a domicilio è prevista al day one del 29 settembre.

