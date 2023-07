EA SPORTS FC 24 è già in sconto: risparmia 8 euro

Appena annunciato e in uscita il 29 settembre, EA SPORTS FC 24 è già in sconto durante il preordine. La versione next-gen per Xbox Series X/S è infatti proposta oggi su Amazon con un risparmio di 8 euro (-10%) rispetto al listino. È il successore di FIFA, che promette novità sul fronte del gameplay e delle licenze.

Risparmia con il preordine di EA SPORTS FC 24

Si tratta della Standard Edition in italiano, dunque quella su disco fisico. In copertina c’è Erling Haaland, nuovo testimonial scelto dalla software house per la serie calcistica. Sarà possibile scendere in campo con oltre 19.000 atleti reali da più di 700 squadre e 30 campionati. Tutti gli altri dettagli sono riportati nella descrizione completa.

In questo momento, il preordine di EA SPORTS FC 24 per Xbox Series X/S su Amazon è disponibile al prezzo di 71,99 euro invece di 79,99 euro, con uno sconto del 10%.

Ecco tutte le altre versioni del titolo.

