EA SPORTS WRC 23 PS5: MEGA sconto del 28% su Amazon

Se sei un appassionato di rally o semplicemente ami l’emozione della guida ad alta velocità, la EA SPORTS WRC Standard Edition per PS5 è ciò che stai cercando, soprattutto oggi con uno sconto imperdibile del 28% su Amazon. Approfitta subito di questa occasione e acquistalo al prezzo competitivo di soli 35,99 euro, anziché 49,99 euro.

EA SPORTS WRC 23 PS5: le scorte a disposizione stanno andando letteralmente a ruba

WRC 23 porta l’esperienza di guida dei rally a nuove vette, offrendoti la possibilità di creare e guidare l’auto dei tuoi sogni nella modalità Creazione. La libertà di progettare ogni dettaglio, dal telaio al motore, è un sogno diventato realtà per gli appassionati di motori. Ma non è solo una questione di personalizzazione. Il gioco offre un’esperienza di guida immersiva e avvincente, grazie al sistema di guida dinamica di Codemasters, perfezionato e adattabile al tuo livello di abilità su diverse superfici.

La modalità Riscri le Prime Pagine ti permette di rivivere gli eventi salienti del mondo reale, gareggiando in competizioni recenti e facendo un tuffo nella storia dei rally. Con un assortimento di auto WRC, WRC2 e Junior WRC, tutte fedelmente riprodotte con piloti, team e livree della stagione 2023, l’autenticità è garantita.

Ma la vera ciliegina sulla torta è il viaggio nella storia dei rally. WRC 23 ti offre la possibilità di metterti alla prova al volante di 70 veicoli storici, ricreati autenticamente per offrirti un assaggio della gloriosa epoca passata del rally. Guida attraverso i decenni e scopri l’evoluzione delle auto da rally mentre esplori la storia di questo sport.

Con un mega sconto del 28% su Amazon, questa è l’opportunità perfetta per aggiungere WRC 23 alla tua collezione di giochi PS5. Scegli l’emozione, la storia e l’autenticità, tutto in un pacchetto irresistibile. Non lasciarti sfuggire questa occasione e acquistalo al prezzo speciale di soli 35,99 euro, prima che sia troppo tardi.

