EarFun Air Pro 4: cancellazione del rumore, zero latenza e 52 ore di audio

Se vuoi mettere le mani su degli auricolari wireless di ottima qualità per ascoltare la tua musica preferita e fare chiamate perfette in qualsiasi posto dai un’occhiata a questa promozione. Se vai subito su Amazon puoi acquistare i mitici EarFun Air Pro 4 a soli 69,59 euro, invece che 99,99 euro.

Anche se il prezzo di listino su Amazon non viene segnalato lo puoi vedere sul sito ufficiale e dunque potrai renderti conto che oggi risparmierai più di 30 euro sul totale. Ma la cosa più significativa è che ti porterai a casa degli auricolari wireless fantastici che ti permetteranno di vivere un’esperienza audio incredibilmente realistica e senza distrazioni.

EarFun Air Pro 4: audio meraviglioso e batteria infinita

Sono tantissime le caratteristiche che rendono gli auricolari wireless EarFun Air Pro 4 uno dei migliori acquisti di oggi nella categoria, oltre al prezzo vantaggioso. Intanto possiamo notare un design studiato per essere il più confortevole possibile, con gli inserti in silicone morbido che si adattano alle orecchie e garantiscono anche un isolamento acustico eccellente. Inoltre sono leggeri e anche la custodia è pratica e compatta.

Garantiscono una connessione affidabile e senza latenza e un’autonomia in grado di arrivare fino a 52 ore complessive, 11 ore con una singola ricarica e 2 ore in appena 10 minuti di ricarica. Potrai associarle a più dispositivi in contemporanea e poi passare da uno all’altro in un attimo. La cancellazione dei rumori ibrida fino a 50 dB ti permetterà di ascoltare la musica e fare chiamate anche in ambienti affollati senza doverti allontanare per sentire bene.

Una promozione davvero interessantissima da non perdere per nessun motivo al mondo. Quindi prima che sia tardi e sparisca vai su Amazon e acquista i tuoi EarFun Air Pro 4 a soli 69,59 euro, invece che 99,99 euro. Se concludi l’ordine ora li riceverai a casa entro pochi giorni senza costi in aggiunta, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo adesso cliccando qui.