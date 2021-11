EaseUS continua il Black Friday: software video editing al 60% in meno

EaseUS sorprende i clienti continuando a proporre gli sconti pazzi del Black Friday sui suoi software, per ogni esigenza. Si parte dal 40% in meno e si arriva al 60% in meno, senza contare il taglio extra dovuto dal coupon “BLACK”. Volete un esempio? Potrete acquistare un Video Editor a 11,98 Dollari al mese al posto di 29,95 Dollari.

Tutti gli sconti EaseUS del momento

L’elenco di programmi in offerta è particolarmente lungo. Di conseguenza, noi ne tratteremo solo alcuni suddividendoli per categorie. Ci sono strumenti per la gestione di sistemi operativi a metà prezzo, ma anche prodotti per la gestione dell’archiviazione al 40% in meno. I prodotti per la modifica di video, invece, sono tutti al 60%.

Insomma, avete capito la tendenza lanciata da EaseUS per queste giornate di fine novembre e inizio dicembre. Vediamo, di seguito, una selezione dettagliata:

Video Editor EaseUS permette agli utenti di applicare effetti speciali a qualsiasi filmato, modificandoli a seconda delle proprie esigenze e preferenze Il prezzo mensile ammonta a 11,98 Dollari al posto di 29,95 Dollari;

permette agli utenti di applicare effetti speciali a qualsiasi filmato, modificandoli a seconda delle proprie esigenze e preferenze Il prezzo mensile ammonta a 11,98 Dollari al posto di 29,95 Dollari; EaseUS Video Downloader : questo software consente di scaricare file audio e video in molti formati diversi da un vastissimo numero di siti Web. Il prezzo a cui viene proposto, alla luce dell’offerta del 60%, è pari a 8 Dollari, anche in questo caso sotto forma di abbonamento mensile;

: questo software consente di scaricare file audio e video in molti formati diversi da un vastissimo numero di siti Web. Il prezzo a cui viene proposto, alla luce dell’offerta del 60%, è pari a 8 Dollari, anche in questo caso sotto forma di abbonamento mensile; EaseUS Video Converter si occupa invece della conversione di file multimediali in altri formati. Il prezzo dell’abbonamento mensile, in questo caso, è pari a 7,98 Dollari anziché 19,95 Dollari;

si occupa invece della conversione di file multimediali in altri formati. Il prezzo dell’abbonamento mensile, in questo caso, è pari a 7,98 Dollari anziché 19,95 Dollari; OS2Go : questa app permette di installare Windows su chiavetta USB per utilizzare il sistema operativo ovunque. Il costo di questo programma è di 24,97 Dollari e si tratta della licenza a vita;

: questa app permette di installare Windows su chiavetta USB per utilizzare il sistema operativo ovunque. Il costo di questo programma è di 24,97 Dollari e si tratta della licenza a vita; Data Recovery Wizard: se dovete recuperare file, fotografie, video, brani musicali o altri dati sensibili dopo averli cancellati dal PC, questo programma farà al caso vostro. Il piano mensile è proposto a 41,97 Dollari anziché 69,95 Dollari.

Tra i metodi di pagamento ufficialmente supportati da EaseUS troverete carte di credito e PayPal. Si segnala, in conclusione, che le offerte EaseUS varranno fino al 10 dicembre 2021.