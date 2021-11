EaseUS mette al sicuro i file con questa app, ora in offerta

Anche EaseUS avvia i suoi sconti del Black Friday sui tanti prodotti che offre sul mercato. Come già abbiamo avuto occasione di vedere in altre giornate, la società EaseUS Software ormai da anni propone una vasta gamma di strumenti utili alla protezione del PC e dei dati contenuti al suo interno, oltre che app per la modifica di contenuti multimediali come fotografie e video. Dal catalogo, oggi riprendiamo in particolare EaseUS Todo Backup Home. Si tratta di un software dedicato al backup dei file, in offerta per questi giorni a 68,27 Euro grazie a un coupon sconto.

A cosa serve EaseUS Todo Backup Home?

EaseUS Todo Backup Home è un’applicazione semplicissima da usare che consente di effettuare rapidamente il backup automatico dei file contenuti nel PC, salvandoli in cloud per accedervi in ogni momento e da qualsiasi computer. Oltretutto, i file salvati saranno criptati per proteggerli da qualsiasi tentativo da parte di terzi di ottenerli in maniera illecita.

EaseUS Todo Backup Home salva anche le impostazioni di Windows creando velocemente un backup del sistema. Ovviamente, il backup sarà programmabile ogni mezz’ora per i file modificati recentemente; ogni 7 giorni, invece, un backup completo verrà effettuato rimpiazzando quello precedente.

Il software in questione include anche una funzionalità di clonazione dei moduli interi: volete copiare un HDD o SSD con sistema operativo senza doverlo reinstallare? Potrete farlo! Volete creare una penna USB con Windows portatile? Anche questo è fattibile grazie a EaseUS Todo Backup Home.

Come specificato in apertura, la migliore offerta attualmente disponibile vede il software passare a 68,27 Euro all’anno nella soluzione con 1 TB di archiviazione cloud. Ciò sarà possibile grazie al coupon “BLACK” da inserire nel carrello. Il pagamento potrà poi essere effettuato con carta di credito o PayPal e, in caso di problemi tecnici o dubbi sul funzionamento del programma, potrete contattare il supporto ufficiale in ogni momento o, eventualmente, chiedere il rimborso.