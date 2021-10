Windows 11 è disponibile sui PC di tutto il mondo da appena due giorni e gli utenti si stanno preparando all’aggiornamento. Il nuovo sistema operativo di casa Microsoft ha particolari requisiti che non tutti i computer, però, sono in grado di soddisfare. Inoltre, ogni major update che si rispetti necessita sempre di una certa attenzione per preparare a dovere il dispositivo. EaseUS offre la soluzione ideale per tutti gli utenti con un pacchetto di software scontato del 50%, a partire da 52,45 Euro.

EaseUS: sconto su pacchetto per Windows 11

Da diversi anni la società asiatica propone una serie di programmi utili per la pulizia e gestione dei PC. Nel catalogo troviamo in particolare i seguenti software:

EaseUS Partition Master si occupa della gestione ottimizzata delle risorse di sistema mediante la suddivisione in partizioni. Ciò è essenziale per semplificare la formattazioni di sezioni singole dell’hard disk, proteggendo dati sensibili. Nel contesto dell’update a Windows 11, con questo programma è possibile isolare l’OS Windows 10 per formattarlo in preparazione alla nuova versione;

in preparazione alla nuova versione; EaseUS Todo Backup permette di eseguire, come da nome, backup di file per consentire la loro clonazione o protezione in vista di formattazioni. Il suo funzionamento è particolarmente semplice e intuitivo. In vista del passaggio a Windows 11, si consiglia il suo utilizzo per assicurarsi il salvataggio di dati sensibili;

EaseUS Data Recovery Wizard consente di recuperare dati eliminati dal sistema . Proprio nel caso in cui ci si dimentichi di effettuare backup, o si decida di spostare file nel Cestino e svuotarlo, questo software scansiona l’unità d’interesse e mostra l’elenco di documenti recuperabili;

. Proprio nel caso in cui ci si dimentichi di effettuare backup, o si decida di spostare file nel Cestino e svuotarlo, questo software scansiona l’unità d’interesse e mostra l’elenco di documenti recuperabili; EaseUS PCTrans è fondamentale per la migrazione rapida e sicura di file da una versione di Windows a un’altra, recuperando anche dati eliminati da PC rotti o malfunzionanti. Il software garantisce il supporto alla maggior parte delle app presenti sul mercato. Tra di esse troviamo anche il pacchetto Office e il pacchetto Adobe.

EaseUS propone quindi alcune promozioni allettanti su tali prodotti, tutte del 50%. In questa occasione particolare, la società consiglia un pacchetto essenziale per il passaggio a Windows 11 contenente i software Partition Master Pro e PCTrans Pro. L’offerta permette di ottenere la licenza annuale a 52,45 Euro anziché 104,90 Euro.