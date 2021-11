EaseUS Video Downloader: scarica video da YouTube e social con questo software in offertissima!

Tra i tantissimi software offerte da EaseUS, uno dei più utili per attività di natura quotidiana è EaseUS Video Downloader. Il nome lascia già intuire quale sia il suo funzionamento, ovvero scaricare video da quasi qualsiasi sito Web, anche YouTube e altri social network. Ne parliamo in quanto ora è disponibile in offerta a solo 8,76 Euro al mese.

EaseUS Video Downloader: feature supportate e costi

EaseUS Video Downloader è un software che, chiariamo subito, è compatibile solo con le ultime iterazioni di Windows. Si parla quindi di Windows 11, 10, 8.1, 8 e 7. Come spiegato inizialmente, si tratta di un downloader che consente di scaricare quasi tutti i video da Internet. Oltre ai classici YouTube, Facebook e Twitter, piattaforme da cui molto spesso gli utenti desiderano scaricare su PC i loro filmati preferiti, sono supportati anche tanti altri social network e siti Web. È sufficiente copiare l’URL all’interno del programma EaseUS e impostare risoluzione, formato e altri dettagli, infine avviando il download.

Potrete scaricare anche audio: brani musicali, suoni, audiolibri, non c’è limite! Potrete anche selezionare il bitrate dei file audio. Non manca poi il download in blocco delle playlist e una feature per convertire video e audio in altri formati in seguito al download.

Chi volesse provare EaseUS Video Downloader prima di acquistare l’abbonamento mensile alla versione Pro potrà farlo, ma con ovvi limiti. Per esempio, è possibile scaricare solo cinque file video e audio al giorno, per blocchi di massimo 3 contenuti. I formati supportati, invece, sono solo 720p e 360p. Acquistando la versione Pro otterrete i permessi per effettuare download senza limiti, anche in blocco e con risoluzione fino a 4K e 8K. EaseUS offrirà anche supporto tecnico 24/7. Il prezzo ora è pari a 8,76 Euro IVA inclusa per l’iscrizione mensile. Dopo il primo mese il sistema passerà automaticamente a 21,90 Euro al mese. Il pagamento potrà essere effettuato con carta di credito, PayPal, bonifico bancario o addebito diretto SEPA.