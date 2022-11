Al via i Cyber edays su eBay: sconti fino al 70%

Centinaia di offerte, per le categorie di elettronica, giocattoli, casa, salute, abbigliamento e molto altro: è quanto offerto da eBay, che dà ufficialmente il via all’evento Cyber edays, proprio nella settimana del Black Friday. Qualche esempio di articoli a prezzo ridotto? Un disco fisso esterno da 1 TB, un televisore 4K e il purificatore d’aria Dyson.

eBay: sconti fino al 70% con i Cyber edays

Grazie agli sconti fino al 70% è possibile risparmiare e iniziare a pensare seriamente ai regali di Natale, per gli altri o per se stessi: ormai siamo quasi a fine novembre e il tempo corre veloce. Ce n’è per tutti, da chi cerca uno smartphone pieghevole fino alle scarpe Adidas, passando da imponenti set LEGO e attrezzi per il fai-da-te.

Per gli amanti del gaming c’è il bundle con PS5+FIFA 23, quasi introvabile altrove sul mercato. In alternativa, il titolo God of War Ragnarok appena uscito è in sconto di oltre 20 euro. Sono molti anche i televisori in offerta, per farsi trovare pronti all’appuntamento ormai imminente con il passaggio definitivo al nuovo digitale terrestre. Lo stesso vale per laptop, tablet e componenti PC, con un catalogo che strizza l’occhio a chi desidera rinnovare la propria postazioni di lavoro o studio.

Il risparmio è ancora più significativo se si sceglie un prodotto ricondizionato e certificato dal venditore, a garanzia del suo corretto funzionamento. In questo caso ci sono iPhone, laptop HP, iRobot Roomba e memorie RAM.

Ricordiamo infine che, in occasione dei Cyber edays, per i prodotti della categoria Auto e Moto di eBay è disponibile un coupon aggiuntivo: è sufficiente digitare il codice CYBERMOTORI per ottenere un -15% immediato sulla spesa. Maggiori informazioni sono consultabili nella pagina dedicata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.