eBay edays: il coupon per ottenere uno sconto del 15%

In queste ore, prende il via una nuova campagna promozionale su eBay, legata agli edays: per celebrare nel migliore dei modi la primavera e l’arrivo della bella stagione, da oggi (luned5 15 maggio) e fino a giovedì 25 maggio è possibile ottenere il 15% di sconto su centinaia di prodotti in offerta, semplicemente attivando un coupon. In che modo? Non bisogna far altro che inserire il codice MAGGIO23EDAYS nell’apposito campo all’atto del pagamento, per sbloccare subito la riduzione di prezzo.

Il coupon -15% della promozione edays su eBay

Tra le grandi occasioni da non lasciarsi sfuggire segnaliamo il nuovo iPhone 14 a 729 euro, il notebook Lenovo ThinkPad T470 a 237 euro e la console PS5 Standard Edition in bundle con il gioco God of War Ragnarok a 466 euro, solo per fare alcuni esempi. Ci sono poi anche numerosi set LEGO, televisori di ogni dimensione, oggetti e apparecchiature per il fai-da-te, orologi e gioielli, abbigliamento da uomo e da donna, sneakers, occhiali da sole e molto altro ancora. Insomma, la scelta non manca. Ulteriori dettagli e l’elenco aggiornato degli articoli interessati sono riportati nella pagina dedicata.

Come scritto in apertura, per approfittare degli edays su eBay non bisogna far altro che digitare MAGGIO23EDAYS nell’apposito campo, come mostrato nell’immagine qui sotto, attivando così il coupon e beneficiando dello sconto. Un’operazione molto semplice, una vera e propria benedizione per il portafogli.

Ricordiamo che il marketplace consente due utilizzi del codice per ogni utente, con una spesa minima di 20 euro e una riduzione di prezzo che, per ogni acquisto, arriva fino a 100 euro. In altre parole, grazie a questa nuova promozione, è possibile risparmiare fino a 200 euro. Un’occasione da non lasciarsi sfuggire, di cui approfittare prima della scadenza fissata nel 25 maggio.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.