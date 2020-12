eBay, a Natale un regalo anche per chi vende

eBay ha annunciato una iniziativa di Natale dedicata in questo caso non a chi acquista (qui il catalogo completo delle offerte), ma questa volta a chi vende. In particolare si tratta di un vero e proprio “Grazie per la tua fiducia“, dedicato a chi è rimasto su eBay anche in questo anno difficile. L’omaggio consiste in commissioni ridotte (appena 1€) per i prossimi 100 oggetti venduti.

eBay, 1 euro di commissione su 100 prodotti

Spiega eBay:

Crea fino a 100 inserzioni su ebay.it utilizzando il formato di vendita Asta online o Compralo Subito e non paghi nessuna tariffa d’inserzione e un massimo di 1 euro di Commissioni sul valore finale. Tutte le altre tariffe delle opzioni di vendita verranno normalmente applicate. L’oggetto deve essere venduto nel primo periodo di durata dell’inserzione (ad esempio, se una inserzione è impostata per durare 7 giorni, per “primo periodo di durata dell’inserzione” si intende entro i 7 giorni).

Per accettare l’offerta è sufficiente cliccare qui entro la giornata di oggi. Su questa pagina sono disponibili i termini esatti per la partecipazione all’offerta. L’iniziativa esclude i venditori professionali e pone regole specifiche sui sistemi di vendita, tale per cui l’offerta sembra essere dedicata più che altro a piccoli venditori, senza vendite in volume e per i quali eBay è una vetrina che in questa fase può essere più che altro da richiamo per nuova utenza e nuova visibilità.