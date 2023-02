Nuovo coupon eBay: 10% di sconto con questo codice

Grande occasione offerta da eBay, che ha appena attivato un nuovo coupon, permettendo agli utenti di ottenere uno sconto del 10% su centinaia di prodotti tecnologici. Per approfittarne non bisogna far altro che inserire il codice PIT10PERTE2023 prima di effettuare il pagamento, vedendo così crollare il prezzo finale. Ecco tutti i dettagli inerenti alla campagna.

PIT10PERTE2023 è il nuovo coupon eBay: -10%

Rimarrà attiva per tutto l’anno, dunque non c’è alcuna fretta. È da tenere in considerazione solamente il limite imposto sul numero massimo di utilizzi per ogni utente: sei. Ogni volta è possibile ottenere un risparmio fino a 50 euro. Qualche esempio sugli articoli interessati e in vendita in questo momento? Ecco qui: il tablet Xiaomi Pad 5 a 323 euro, lo smartphone Redmi Note 11 Pro a 242 euro, l’unità SSD Netac a 19 euro per lo storage e il pannello solare da 200 W di Bluetti a 449 euro per generare energia pulita. Chi desidera maggiori informazioni le può consultare nella pagina dedicata.

Come anticipato in apertura, cogliere l’opportunità è davvero semplice e alla portata di tutti: non bisogna far altro che inserire il codice PIT10PERTE2023 nell’apposito campo, prima di effettuare il pagamento. Lo screenshot qui sotto mostra in che modo. In alternativa, se compare, è possibile attivare il coupon semplicemente facendo click sulla casella visualizzata.

Vale la pena sottolineare che la promozione è valida anche per l’acquisto simultaneo di più prodotti: non bisogna far altro che inserirli insieme nel carrello e poi attivarlo.

Per fruire correttamente dello sconto di questo nuovo coupon eBay è necessario effettuare il pagamento con PayPal, carta di credito o di debito. Non si tratta affatto di un problema, poiché i due metodi sono accettati dalla quasi totalità dei venditori attivi sul marketplace.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.