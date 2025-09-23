 eBay propone il tablet Samsung Galaxy Tab A9+ in sconto (codice)
Il tablet Samsung Galaxy Tab A9+ è in sconto: inserisci questo codice, taglia il prezzo e ricevilo con spedizione gratis in pochi giorni.
Tecnologia Mobile
Samsung Galaxy Tab A9+ è in offerta su eBay, nella versione con 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna. È un tablet da 11 pollici progettato dal marchio per un’esperienza multimediale di alto livello. Integra un display con risoluzione 1920×1200 pixel, processore Qualcomm Snapdragon e possibilità di espandere lo storage fino a 1 TB con microSD. Il sistema operativo è Android con accesso alla piattaforma Google Play per scaricare le applicazioni.

Compra il tablet Samsung in sconto

Il tablet che cerchi: l’offerta per Samsung Galaxy Tab A9+

La qualità del design si può notare al primo tocco: ha un corpo in metallo resistente, leggero e dal profilo sottile. Per quanto riguarda le specifiche tecniche, oltre a quelle già citata figurano la fotocamera posteriore da 8 megapixel e quella frontale da 5 megapixel, gli altoparlanti di qualità, la connettività Wi-Fi e Bluetooth, un’esperienza sonora immersiva. Con Android 13, Wi-Fi 5 e la batteria con autonomia elevata. Sul fronte delle funzionalità è invece possibile contare sull’uso simultaneo di più applicazioni in multitasking, Quick Share e sincronizzazione automatica dei device accoppiati con protezione dati gestita da Samsung Knox. Dai un’occhiata alla pagina del prodotto per trovare tutte le altre informazioni che cerchi.

Il tablet Samsung Galaxy Tab A9+

Inserisci il codice SETTEMBRE25 nell’apposito campo, prima di effettuare il pagamento (come mostrato qui sotto), per sbloccare lo sconto e poter acquistare il tablet Samsung Galaxy Tab A9+ da 11 pollici al prezzo finale di soli 211 euro, nella versione 8/256 GB. La colorazione è Graphite.

Il coupon sconto SETTEMBRE25 di eBay

Compra il tablet Samsung in sconto

Si tratta di un’offerta proposta da un venditore professionale italiano che ha già ricevuto migliaia di feedback positivi sulla piattaforma. C’è anche la spedizione gratuita, con la consegna direttamente a casa tua prevista entro pochi giorni. Non sappiamo quante siano le unità in promozione: se sei interessato, ti consigliamo di approfittarne ora per non rischiare di dover fare i conti con un sold out.

Pubblicato il 23 set 2025

Davide Tommasi
Pubblicato il
23 set 2025
