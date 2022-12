eBay regifting: il regalo di Natale sbagliato non esiste

La parola magica per questo Natale è regifting. Nulla si butta, nemmeno i regali doppi o poco graditi. Trovare qualcuno ne li sta cercando è semplice, basta sapere dove e come farlo nel modo giusto: mettendoli in vendita su eBay. Per iniziare a guadagnare è sufficiente seguire pochi e semplici passi. Passiamo in rassegna tutti i dettagli dell’iniziativa.

Regalo doppio a Natale? C’è il regifting su eBay

Le statistiche parlano chiaro, il second hand è una scelta di acquisto in forte crescita, sempre più apprezzata dagli italiani, trasversale sia a livello di età sia per quanto riguarda le categorie dei prodotti. Ecco perché il regalo sbagliato non esiste : può avere una seconda vita sul marketplace.

eBay replica un’iniziativa che, già in occasione delle festività 2021, si è dimostrata di grande successo, con un articolo caricato sulla piattaforma ogni 0,37 secondi e un acquisto effettuato ogni 0,17 secondi. Tra le tipologie di maggiore tendenza ci sono fumetti, graphic novel, libri, orologi, carte collezionabili, videogiochi e vinili.

Una curiosità: lo scorso anno c’è chi ha approfittato del regifting per accumulare veri e propri tesori, vendendo ad esempio un Rolex Daytona a 25.000 euro, un sintetizzatore Roland Jupiter-8 a 10.000 euro, una chitarra Fender Stratocaster del 1970 a 9.000 euro e una carta collezionabile di Yu-Gi-Oh! a 7.500 euro. Niente male.

Segnaliamo inoltre la possibilità di approfittare di un coupon da 5 euro riservato a chi desidera creare la prima inserzione. Per attivarlo basta un click.

Per tutte le informazioni a proposito di come iniziare a vendere sul marketplace, rimandiamo alla pagina dedicata. Chiudiamo con il commento di Francesco Varano, C2C Lead di eBay in Italia.

Siamo arrivati a questa campagna partendo dall’insight forte che non esiste un regalo sbagliato in assoluto: crediamo infatti che anche un dono per noi superfluo, doppio o poco gradito possa avere una seconda vita e soddisfare qualche altro membro della nostra appassionata community. Come “marketplace delle passioni”, eBay vuole alimentare i desideri e gli interessi di tutti i suoi utenti anche in questo speciale periodo dell’anno: su eBay c’è una seconda vita per tutto, anche per i regali!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.