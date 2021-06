E-Bike Himo C20: la city bike agile e versatile

Quali caratteristiche deve avere una bicicletta? A partire da questa domanda si sono sviluppate negli ultimi tempi molteplici interpretazioni del contesto entro cui spingere le proprie pedalate e sono nati nuovi filoni con concept sempre più differenti. Ora le biciclette sono tutte differenti, con un'evoluzione particolarmente interessante per quelle che sono “city bike” elettriche da sfruttare sul tessuto urbano. In questi progetti particolari c'è infatti la somma di tutte le risposte che si possono offrire alla domanda di partenza: “Quali caratteristiche deve avere una bicicletta?”.

Himo C20 è una delle risposte più interessanti del momento, che si accompagna peraltro ad un doppio sconto che la rende oltremodo accessibile a qualunque portafoglio: una prima sforbiciata di 167 euro porta il prezzo a soli 615,99 euro, mentre un ulteriore coupon (utilizzando il codice “YBX9CM2C8CNC“) arrotonda la cifra a soli 600,99 euro.

Guai sottovalutare le caratteristiche di una city bike di questo tipo, perché significa non aver presente quale tipo di esperienza possano restituire i singoli dettagli.

Himo C20, in vacanza e in città

La struttura, anzitutto: un baricentro basso su una scocca solida in grado di nascondere perfettamente la batteria incorporata nel canale centrale. Questa configurazione dona alla bicicletta una eccezionale agilità, completata dalla disponibilità di ruote da 20 pollici che esaltano i movimenti nello stretto e le sterzate repentine. L'ampia corona anteriore facilita l'erogazione della propulsione ed il cambio Shimano posteriore garantisce la massima gradualità dello sforzo in ogni situazione.

A tutto ciò si aggiunge un motore da 250W con velocità massima di 25Km/h per l'assistenza alla pedalata, un propulsore regolare perfettamente aderente alle normative vigenti in termini di massimali di potenza e di grande aiuto per superare piccoli ostacoli o per diminuire lo sforzo necessario quando gli spostamenti possono essere di lavoro o di massimo relax.

La batteria da 36V/10Ah garantisce un'assistenza fino a 80Km di percorrenza in condizioni normali, quanto basta per coprire al meglio ogni necessità senza il ricorso continuo alla ricarica. Il tutto in un corpo compatto e dal peso ridotto a 21,1 Kg.

La bicicletta Himo C20, grazie a ruote sufficientemente ampie e stabili, consente di muoversi agilmente su qualsiasi superficie sufficientemente regolare: non certo un modello da off-road, ma al tempo stesso in grado di andare ben oltre i soli tratti asfaltati o le sole piste ciclabili. Il pedale pieghevole (in grado di ritirarsi all'interno per evitare sporgenze) è chiaro indicatore di come questo modello possa avere una vocazione speciale per accompagnare le ore di tempo libero in vacanza: nel cofano o dietro al proprio camper, in campeggio o all'aria aperta, può diventare la migliore via di fuga mentale verso qualche ora di vero svago.

In una spesa complessiva da 600,99 euro (non bisogna dimenticare di applicare il codice coupon esclusivo “YBX9CM2C8CNC“) c'è tutto: c'è il tratto da casa all'ufficio, c'è il percorso dal camper al lago, c'è la strada tra la spiaggia al bar. In un solo concept ci sono le varie forme che potranno prendere i prossimi mesi della nostra vita, all'interno di una e-bike che vuol essere comoda, agile, versatile. Ed elettrica.

