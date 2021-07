Ebrezza Ultrawide: Samsung, così è un AFFARE

Così è inevitabilmente un affare, perché se da un monitor ultrawide di ultima generazione tagli il 19% e lo porti al suo miglior prezzo di sempre, allora a disposizione si ha una grande occasione. La firma è quella di Samsung, il modello è quel S34J552 che può darti l'ebrezza ultrawide a meno di 300 euro.

Più volte su queste pagine abbiamo esaltato il brivido del mondo Ultrawide, perché con i prezzi ribassati su questo formato è possibile moltiplicare sia le performance delle proprie ore di lavoro, sua la qualità dell'esperienza gaming. Come due monitor affiancati, ma con una qualità superlativa e “tutto in uno”. In queste ore il modello (34 pollici, definizione 3440×1440, 4ms) è disponibile ad un prezzo che porta la soglia sotto i 300 euro, aprendo così qualche ora di opportunità importante per chi sta pensando a come dar vita alla propria nuova postazione desktop.

La caratteristica che contraddistingue gli Ultrawide è il formato: con un 21:9 si ha uno sviluppo orizzontale che cambia radicalmente il proprio modo di lavorare poiché consente di affiancare le finestre invece di sovrapporle. Quando il prezzo scende a queste cifre, quindi, l'occasione è evidente.