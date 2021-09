Eccellente zaino con sorpresa: STERILIZZA gli oggetti (29€)

Uno zaino, super capiente e ben imbottito, che ti offre una chicca utilissima. Infatti, la tasca più esterna integra un sistema di sterilizzazione attraverso raggi UV: utilissimo per oggetti come smartphone, wearable, occhiali, chiavi e non solo. Tu li lasci nello scompartimento, premi un pulsante e il dispositivo farà il resto.

Questo gioiellino ora lo prendi a 29€ circa appena da Amazon e le spedizioni sono rapide e gratis.

Uno zaino che sterilizza i tuoi oggetti: super offerta su Amazon

Bello ed elegante, è progettato per permetterti di avere sempre con te quello che ti serve. Che si tratti di libri, documenti, quaderni oppure tablet e PC. Avrai tutto lo spazio che ti serve, sempre a disposizione.

Il suo enorme punto di forza è proprio quello di permetterti di poter sanificare i tuoi oggetti ogni volta che vuoi, rendendoli liberi da germi e batteri e quindi molto più sicuri. C'è un comodissimo interruttore, che ti permetterà anche di gestire la lunghezza del ciclo di sanificazione.

Funziona tutto attraverso un powerbank (non in dotazione) che ha il suo apposito alloggiamento. Anzi: oltre a usarlo per per far funzionare il sistema di sterilizzazione, puoi sfruttarlo anche per ricaricare il tuo smartphone: è tutto già predisposto.

Insomma, questo zaino è ben diverso dagli altri: ti offre molto di più e ora è disponibile a un prezzo super accessibile. Non perdere la migliore occasione del momento e portalo a casa a 29€ circa appena da Amazon. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.