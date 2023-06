Ecco ChatDOC l'assistente per la lettura di file basato su ChatGPT

Leggere documenti lunghi e complessi può essere una sfida per chiunque. Che si tratti di articoli di ricerca, libri o manuali, trovare le informazioni che servono può richiedere molto tempo e fatica. Ma se potessimo semplicemente fare una domanda al documento e ottenere una risposta immediata con fonti citate? Questo è ciò che permette di fare ChatDOC un assistente di lettura di file basato su ChatGPT, il modello di intelligenza artificiale cardine degli ultimi tempi che genera testi a partire da un input. Ma scopriamo nel dettaglio come funziona e quali sono i suoi vantaggi di ChatDOC.

Cos’è e come funziona ChatDOC

ChatDOC è un assistente di lettura che sfrutta l’intelligenza artificiale, può estrarre, individuare e riassumere rapidamente le informazioni dai documenti. Il sito in qualche istante è in grado di comprendere i testi, le tabelle e i dati all’interno. ChatDOC non si limita a ripetere le informazioni presenti nel documento, ma le interpreta e le sintetizza. Inoltre, le risposte di ChatDOC sono supportate da citazioni dirette estratte dai file, che si possono controllare cliccando sul link controllare l’accuratezza dell’interpretazione dell’IA.

Usare ChatDOC è molto semplice e intuitivo, infatti, basta caricare il documento da leggere sul sito web e iniziare a chattare con esso. È possibile fare qualsiasi domanda sul file caricato e ottenere risposte facili da capire in pochi secondi. Inoltre, si può avviare una discussione per chiedere domande di approfondimento sui contenuti, facendo chiarire o espandere la risposta da parte dell’IA. Una funzione molto comoda è la possibilità che ha ChatDOC di lavorare e interagire su più file contemporaneamente.

È possibile senza alcuna registrazione provare ChatDOC attraverso i file di esempio che si trovano nella schermata iniziale, nel caso in cui si vuole caricare un proprio contenuto è necessario iscriversi.

ChatDOC: ecco come utilizzarlo

Il sito web è comodo e intuitivo permette di fare delle prime prove senza accedere, ma solo tramite i file preimpostati presenti. Nel caso dei propri contenuti bisogna passare alla registrazione oppure, nel caso si possiede già un profilo, accedere. Prima di capire come fare è importante sottolineare che ci sono diversi abbonamenti, oltre il piano base. Il piano base, nonché quello gratuito, comprende il caricamento di 2 file al giorno, documenti di 20 pagine e la possibilità di porre 20 domande al giorno. Nel caso in cui si ha la necessità di lavorare con un numero di documenti e domande più alto, basta sottoscrivere l’abbonamento a pagamento. Nello specifico si tratta dell’opzione “PLUS” con la possibilità di caricare 300 file, 500 pagine e porre 300 domande al giorno, inoltre, si ha accesso alle funzioni beta per un mese.

In ogni caso la comodità del servizio sta nel poter monitorare l’utilizzo delle proprie funzioni sul profilo. Infatti, basterà andare sull’icona del proprio account per essere aggiornati sul numero di domande poste, file caricati o pagine inserite. Questo permette di tenere sotto controllo i limiti a secondo dell’abbonamento ottenuto.

A questo punto andiamo ad analizzare i due metodi per provare o accedere al sito, il primo è tramite gli esempi che ha messo a disposizione ChatBOT, il secondo accedendo con il proprio account.

Ecco come utilizzare ChatBot per una prima prova senza accedere:

Aprire il browser;

Digitare ChatBOT sul motore di ricerca;

Selezionare il primo risultato;

Selezionare “Get Started” in alto a destra;

Procedere con la prova attraverso gli esempi a destra della pagina, nella nuova pagina.

Ecco come accedere con il proprio profilo:

Aprire il browser;

Digitare ChatBOT sul motore di ricerca;

Selezionare il primo risultato;

Selezionare “Get Started” in alto a destra;

Cliccare “Sign in to upload your own files”, si aprirà in automatico la pagina per accedere;

Accedere con l’account Google o con il proprio account ChatBOT;

Utilizzare il profilo come si preferisce, ricordando i limiti del profilo gratuito.

Nel caso in cui non si ha un profilo è necessario selezionare “or create an account” sotto “Sign in to Your Account” per creare l’account. I passaggi per la creazione dell’account sono pochi e veloci, sarà sufficiente procedere attraverso questi tre passaggi “Enter Email” “Verify Email” “Password & Sign in”

Tutti i vantaggi di ChatDOC

ChatDOC offre molti vantaggi per chi deve leggere documenti complessi e ricchi di informazioni. Con il sito è infatti possibile risparmiare del tempo nella lettura dei documenti e agevolare il processo di ricerca delle informazioni, soprattutto nei testi più lunghi. Dimezzare il tempo di lettura e ricerca permette di aumentare la produttività e la qualità di lavoro. Soprattutto se si lavora in grande scala con articoli di ricerca, rapporti finanziari o manuali tecnici. Infatti, permette di fare un’analisi dei dati e una sintesi dei contenuti. Proprio la sintesi permette di comprendere al meglio un testo o un’informazione, basti pensare alle situazioni di una grande quantità di documenti da comprendere, come ad esempio per chi studia. È poi possibile approfondire gli argomenti con domande mirate.

Il campanello d’allarme, quando si parla d’intelligenza artificiale, è sempre l’originalità e la credibilità delle informazioni. Per eliminare ogni dubbio sulla veridicità, ChatDOC fornisce le citazioni dirette delle informazioni inserite, per controllare la fonte originale e anche per assicurarsi che l’IA abbia interpretato correttamente il documento.

Per riassumere le sue funzioni, possiamo dire di avere a disposizione uno strumento che permette di interagire con i propri documenti, riassumere più file e navigare facilmente tra tutti i file.

I file vengono archiviati in cloud e sono crittografati per garantirne la sicurezza, il sito assicura di utilizzare rigorosi protocolli di sicurezza, per garantire la massima sicurezza e per proteggere i file da potenziali minacce.