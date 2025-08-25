Ecco come continuare a vedere le serie TV in vacanza

Dopo un’intera giornata trascorsa a visitare la città scelta come destinazione per le proprie vacanze, l’arrivo in hotel alla sera coincide spesso e volentieri con la voglia di staccare un po’, magari con la visione di uno o due episodi della propria serie tv preferita. Ecco però che succede il fattaccio: l’impossibilità di vedere il 99% dei contenuti streaming, a causa del blocco geografico.

Per chi non lo conoscesse, il blocco geografico è una restrizione che impedisce agli utenti in vacanza all’estero di vedere la maggior parte dei contenuti visibili nel proprio Paese d’origine regolarmente sulle piattaforme streaming, sia quelli gratuiti che a pagamento. Fortunatamente, però, esiste un rimedio che permette di continuare a vedere serie tv, programmi ed eventi sportivi anche quando si è fuori dall’Italia.

Il superamento della restrizioni geografiche lo si ottiene attraverso l’utilizzo di una VPN, o meglio ancora connettendosi a un server VPN situato in Italia, in modo da simulare una connessione dal nostro Paese. Tale azione farà decadere in automatico le ragioni alla base del blocco, aprendo di nuovo le porte allo streaming.

Il servizio VPN ha poi un’altra importante utilità durante una vacanza all’estero, vale a dire quella di consentire agli utenti di collegarsi alla rete Wi-Fi non protetta dell’hotel in cui alloggiano in totale sicurezza. Ciò si deve al mascheramento dell’indirizzo IP, che di conseguenza porta all’oscuramento di tutta l’attività svolta sul web dall’utente, mettendo così fuorigioco eventuali hacker.

Tra le tante VPN oggi disponibili sul mercato, una delle migliori sia sul fronte della privacy e della sicurezza sia sulla velocità di connessione è ExpressVPN. Uno dei suoi principali punti di forza è il protocollo proprietario VPN Lightway, che assicura agli utenti un’elevata affidabilità.

Al momento il piano di due anni è disponibile al prezzo di 4,87 euro al mese, per effetto del 61% di sconto, a cui si sommano 4 mesi extra gratis e 5 giorni di eSIM illimitata gratuita del servizio holiday.com.