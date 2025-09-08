Ecco come una presa smart da 10€ rende casa di ultima generazione

Sapevi che basta una semplice presa smart per rendere un elettrodomestico tanto potente come uno di ultima generazione? Con il modello Tapo P105 hai tutto ciò che ti occorre per rendere la tua casa interconnessa. Un prodotto estremamente semplice ma che regala tanta praticità alla quotidianità. Con lo sconto in corso su Amazon non puoi che approfittarne visto che si tratta di un esclusiva in vendita solo sull’ e-commerce. Mettila in carrello con 9,99 euro e portarla subito a casa.

La Tapo P105 è una presa smart di ultima tecnologia ossia un dispositivo che ti aiuta ad aggiornare i prodotti che già possiedi. Se l’obiettivo è quello di interconnettere i vari dispositivi che hai in casa, ovviamente acquistarli tutti i nuovi non è così conveniente ed è un processo che potrebbe richiedere tanti anni. Con il prodotto sviluppato da TP-link, invece, puoi dare una nuova vita a elettrodomestici o prodotti vari e gestirli come meglio credi. Da utilizzare è semplicissima poiché non devi far altro che frapporla tra la presa di corrente e la presa del prodotto che vuoi aggiornare. Un po’ come se fosse una classica presa Schuko, aggiunge varie funzioni che ora ti spiego.

Anzitutto non hai bisogno di alcun Hub per poterla utilizzare. La gestione avviene tranquillamente tramite l’applicazione che scarichi sul tuo smartphone o sul tuo tablet. Nel caso in cui tu abbia anche un assistente vocale del calibro di Amazon Alexa o Google Home, puoi gestirla anche con dei comandi vocali. Una volta che hai collegato l’elettrodomestico, sblocchi automaticamente entrambe le gestioni che ti ho elencato. Inoltre puoi creare routine e sfruttare la modalità assenza ossia la modalità che accende e spegne in intervalli casuali i dispositivi per simulare la tua presenza in casa quando sei in vacanza. Crea anche dei countdown di accensione e spegnimento automatici per soddisfare ogni tipo di esigenza ed avere una casa che risponde ai tuoi desideri.

Approfitta al volo dello sconto su Amazon e metti in carrello la tua presa smart Tapo P105 con soli 9,99 euro.