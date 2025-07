Ecco l’SSD che resiste a polvere, schizzi e anche a cadute da 3 metri

Il rischio maggiore delle periferiche di archiviazione fisica (hard disk, pendrive, schede microSD, ecc.) è soprattutto quello legato ai colpi e alle cadute che questi dispositivi possono subire. Eventuali episodi di questo tipo possono compromettere l’integrità dell’unità interna eliminando per sempre i file in esso conservati. La soluzione non è rinunciare a queste periferiche, ma sceglierne una solida, robusta e resistente. LaCie Rugged Mini extern SSD 500GB è una delle soluzioni migliori anche grazie alla clamorosa offerta di oggi che ti permette di acquistarlo a soli 50,90€ con un clamoroso 72% di sconto.

3 ragioni per scegliere LaCie Rugged Mini extern SSD 500GB

Velocità fino a 2.000 MB/s

Elevata robustezza e resistenza

Compatibilità estesa e supporto professionale

Conserva al sicuro tutti i tuoi file

Con LaCie Rugged Mini extern SSD 500GB hai un ampio spazio di archiviazione per conservare tutti i tuoi file (foto, video, documenti, progetti di lavoro, videogiochi, ecc.). Tra le particolarità di questo dispositivo c’è sicuramente il design ultraresistente che consente di ridurre al minimo il rischio di guasti e malfunzionamenti a seguito di colpi e cadute. Così puoi portare LaCie Rugged Mini extern SSD 500GB sempre con te senza preoccuparti che possa cadere o ricevere colpi accidentali.

L’elevata attenzione alla resistenza va di pari passo con la praticità e l’efficienza d’uso. LaCie Rugged Mini extern SSD 500GB, infatti, è un’unità che ti permette di trasferire file in pochissimo tempo e di collegarla a qualsiasi dispositivo (PC, Mac e iPad) grazie alla porta USB-C.

In più, aspetto non secondario, incluso nel prezzo (già scontatissimo) hai anche tre anni di Rescue Data Recovery Services, il servizio di recupero dati professionale che consente di recuperare file da unità di archiviazione danneggiate o compromesse. È una soluzione pensata per chi si trova a dover fronteggiare la perdita di dati causata da danni fisici come urti, cadute, incendi o allagamenti, ma anche da guasti meccanici, errori accidentali come la formattazione o la cancellazione involontaria di file, oppure da attacchi informatici come malware e ransomware.

Ideale per chi…

Professionisti creativi e videomaker

Cerca un’unità di archiviazione sicura e resistente

Utenti che utilizzano più dispositivi

Con il 72% di sconto e i tre anni di Rescue Data Recovery Services, l’acquisto del LaCie Rugged Mini extern SSD 500GB è un’occasione da non perdere.