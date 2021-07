Ecco perché sceglierai proprio oggi il tuo nuovo display

Tra poco potrai goderti la finale di Wimbledon e la finale degli Europei. Ma hai ancora qualche ora di tempo per cogliere un'occasione al volo che potrai goderti fin dai prossimi giorni. Amazon, infatti, ha annunciato una sorprendente e improvvisa “Monitor Week” con sconti su ogni tipo di display.

Monitor Week: strappa lo sconto

Ci sono dimensioni di ogni tipo, ogni tipo di brand e ogni tipo di caratteristica. Insomma, c'è una grandiosa vetrina tutta da sfogliare.

Gli sconti? Nell'ordine del 25% in media, ma soprattutto spalmati su un alto numero di device per consentire la miglior scelta possibile. La migliore opzione è quella che ti serve, perché in occasioni di questo tipo il grande vantaggio è poter effettivamente scegliere sfogliando un catalogo da “fuoritutto”. LG, Huawei, Samsung, MSI: what else?

Scegli ora e avrai già vinto la tua prima finale. Le altre due stanno per cominciare.