Alexa al volante: Echo Auto a metà prezzo

L’assistente virtuale Alexa è protagonista dell’offerta che porta il dispositivo Echo Auto a metà prezzo in apertura della lunga Settimana del Black Friday su Amazon. Un’ottima occasione per chi desidera interagire con l’IA semplicemente con la propria voce, così da tenere le mani ben salde sul volante e gli occhi sulla carreggiata.

Echo Auto con Alexa: metà prezzo nel Black Friday

Si connette allo smartphone per riprodurre la musica da tutti i servizi più noti (Audible, Amazon Music, Apple Music, Spotify, Deezer, TuneIn) oppure altri contenuti, direttamente dall’impianto audio del veicolo, tramite Bluetooth oppure attraverso l’ingresso AUX. È incluso il supporto per il montaggio sulla bocchetta d’aerazione. Tra le specifiche tecniche spiccano otto microfoni per riconoscere con precisione i comandi vocali in qualsiasi situazione, anche con molto rumore di fondo. Per tutti gli altri dettagli, fare riferimento alla scheda del prodotto.

In questo momento, Echo Auto con Alexa è proposto su Amazon al prezzo finale di soli 29,99 euro, con uno sconto del 50% rispetto al listino, grazie alla Settimana del Black Friday che si apre oggi.

Chi desidera risparmiare qualche euro in più ha la possibilità di scegliere la versione ricondizionata e certificata, a soli 26,99 euro.

