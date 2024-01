Echo: come guardare in streaming la nuova serie Marvel

Echo, nuova serie Marvel, è finalmente disponibile: da questa settimana, infatti, tutti gli appassionati hanno la possibilità di guardare in streaming gli episodi della nuova serie, nata come spin-off di Hawkeye (gli eventi narrati nella serie sono posizionati cronologicamente cinque anni dopo Hawkeye).

Per guardare in streaming Echo basta collegarsi a Disney+. I cinque episodi della miniserie (per un totale di circa 5 ore ciascuno) sono disponibili all’interno del catalogo della piattaforma di streaming Disney e sono visibili senza costi aggiuntivi rispetto al costo dell’abbonamento. Chi non ha Disney+, invece, può attivare il servizio a partire da 5,99 euro al mese.

Come accedere a Disney+

Per guardare Echo su Disney+ è sufficiente avere un abbonamento al servizio. Le opzioni disponibili sono tre:

Standard con pubblicità al costo di 5,99 euro al mese

al costo di Standard al costo di 8,99 euro al mese; c’è anche l’ abbonamento annuale al costo di 89,99 euro

al costo di c’è anche l’ al costo di Premium al costo di 11,99 euro al mese; c’è anche l’abbonamento annuale al costo di 119,99 euro

Con l’abbonamento Premium è possibile accedere al servizio da quattro dispositivi in contemporanea e con contenuti in 4K mentre con gli abbonamenti Standard bisognerà accontentarsi di due dispositivi e di contenuti in Full HD.

Echo: trailer, trama e cast

La miniserie Echo si articola in 5 episodi ed è la prima serie Marvel Spotlight. La storia segue le origini di Maya Lopez e il suo rapporto con Kingpin. Si tratta di un progetto per molti versi diverso da altre serie Marvel, collegate direttamente alle trame dei film usciti nelle sale cinematografiche. Il cast di Echo vede Alaqua Cox come protagonista e include anche Zahn McClarnon, Chaske Spencer e Vincent D’Onofrio. C’è anche Charlie Cox che riprende i panni di Daredevil.

Ecco il trailer della nuova miniserie Marvel.

