Echo di 4a generazione è in offerta su Amazon al 25% di sconto

Con Amazon Echo di 4a generazione hai l’assistente vocale più conosciuto e amato al mondo pronto ad assisterti in ogni tua attività quotidiana. Parliamo ovviamente di Alexa, che può esserti utile anche per gestire eventuali dispositivi intelligenti per la smart home. L’altoparlante oggi può essere tuo a soli 89,99 euro invece del prezzo consigliato di 119,99.

Amazon Echo 4: perché dovresti averlo

Echo ti offre un suono di qualità premium che ti lascerà a bocca aperta. Gli alti nitidi, i medi dinamici e i bassi profondi si combinano per offrirti un’esperienza sonora ricca e definita. Ecco la novità: il suono si adatta automaticamente all’ambiente, garantendoti sempre la miglior qualità. Supporta anche l’audio HD senza perdita di dati (lossless) con i servizi di musica in streaming compatibili, come Amazon Music HD.

Oltre ad essere un altoparlante però, Echo è soprattutto un assistente vocale intelligente che ti permette di controllare la musica con la tua voce. Puoi ascoltare brani in streaming da Amazon Music, Apple Music, Spotify, Deezer e molti altri servizi musicali. Oltre alla musica, puoi anche goderti stazioni radio, podcast e audiolibri Audible.

Se stai cercando di dare vita alla tua casa intelligente, Echo lo rende semplice grazie all’hub integrato. Puoi configurare facilmente dispositivi Zigbee e Matter compatibili per controllare luci, serrature e sensori con comandi vocali. È il futuro dell’automazione domestica.

E non dimentichiamoci della sua capacità di aiutarti nelle tue attività quotidiane. Puoi chiedere ad Alexa di riprodurre musica, rispondere a domande, darti le ultime notizie, fornirti le previsioni del tempo, impostare sveglie, controllare dispositivi per la casa intelligente compatibili e molto altro. È come avere un assistente personale sempre a tua disposizione.

Con la funzione Musica multistanza, puoi anche ascoltare lo stesso brano contemporaneamente su più dispositivi Echo in diverse stanze. Inoltre, associando Echo a Fire TV, le scene dei tuoi film e programmi preferiti prenderanno vita con un audio simile a quello del cinema.

Non è tutto: Echo ti mantiene connesso agli altri. Puoi effettuare chiamate verso altri dispositivi Alexa senza dover usare le mani. Se hai bisogno di comunicare con qualcuno in un’altra stanza, usa la funzione Drop In o annuncia a tutti che la cena è pronta.

E per coloro che sono preoccupati per la privacy, Echo è stato progettato con la massima attenzione per proteggere i tuoi dati personali. Dispone di un apposito pulsante per disattivare i microfoni quando desideri un po’ di privacy.

Inizia il tuo viaggio verso una casa intelligente e un’esperienza sonora eccezionale con Echo di 4a generazione. Approfitta dell’offerta speciale su Amazon per portare la tecnologia a casa tua oggi stesso.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.